Violences conjugales : il ne supportait pas leur séparation, une carabine retrouvée au domicile

Ce mardi en fin d'après-midi, la brigade anti-criminalité de Saint-Nazaire a interpellé et placé en garde à vue un homme de 27 ans. Son ex compagne avait porté plainte pour violences, il l'aurait également suivi près de l'école de son enfant. Une carabine calibre 22 a été retrouvée à son domicile.

Ce mardi vers 18h30, la BAC, la brigade anti-criminalité de Saint-Nazaire a interpellé un homme de 27 ans suite au dépôt de plainte de son ex compagne pour des faits de violences. Le suspect aurait aussi suivi son ex à proximité de l'école de son enfant, et aurait volontairement brisé deux vitres de sa voiture avec une clé de roue. Selon la police, il ne supportait pas leur séparation.

Interrogée, l'ex compagne le décrit comme violent, et assure qu'il détient une arme chez lui. Au cours de la perquisition, les agents vont effectivement découvrir une carabine, calibre 22. Le suspect a été placé en garde à vue.