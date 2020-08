Violences conjugales : la police interpelle rapidement un homme qui séquestre une jeune femme à Menton

Un homme a été interpellé dimanche 9 août à Menton par des policiers quelques heures après un signalement sur le portail du Ministère de l’Intérieur. La jeune femme séquestrée et terrorisée avait réussi à contacter en pleine nuit le service de signalement des violences sexuelles et sexistes.

Au chapitre des violences faites aux femmes : c'est un exemple encourageant d'intervention rapide de la police.

Dimanche, il est 1 heure 49 du matin. Une jeune femme de 20 ans réussit à se connecter sur le Portail du gouvernement. Il s'agit du service de Signalement des violences sexuelles et sexistes anonyme et gratuit, disponible 24h/24 qui assure un accueil personnalisé par un policier ou un gendarme.

Je suis séquestrée dans une maison prévient la jeune femme

La jeune fille explique "qu'elle est retenue de force dans une chambre, qu'elle ne peut pas sortir d'une maison où elle est enfermée sous la menace d'une arme" selon la police. Elle se dit terrorisée par son compagnon âgé de 26 ans avec qui elle vit depuis un an.

Elle parvient à expliquer être parisienne en vacances et surtout à transmettre la photo de la maison de location où elle se trouve sans pouvoir donner l'adresse.

Intervention rapide de la police après le signalement

En pleine nuit, pendant ce temps au commissariat de Menton les policiers prennent le message au sérieux Ils se rendent dans le vieux Menton et grâce à la photo ils finissent par repèrer la maison. Et à 11h du matin ils lancent leur intervention : ils retrouvent la jeune femme enfermée dans la salle de bain d'une chambre. L'auteur présumé de la "séquestration avec menaces de mort et violences psychologiques" est interpellé.

Il a été placé en garde à vue. la jeune femme avait déjà porté plainte contre lui. Il avait fait l'objet de signalements.

Le jeune homme devrait être présenté au Parquet de Nice dans la journée de mardi 11 août.

RAPPEL Le service Signalement des violences sexuelles et sexistes est gratuit et accessible via internet par un smartphone, un ordinateur ou une tablette. Il permet à tous de faire un signalement que l'on soit victime ou témoin.