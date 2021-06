Violences conjugales : la procureure de Pau réclame des moyens pour avoir des résultats

Les procureurs de France demandent plus de moyens pour lutter contre les violences intra-familiales, les violences conjugales en particulier. Celle de Pau, Cécile Gensac, se joint à cet appel quasi général. La justice doit faire face à de plus en plus d'affaires de ce type. Elle se sait très observée, et demande des postes en plus pour mieux réagir à des situations souvent urgentes.

Elle demande des assistants juridiques pour faire avancer les procédures. Le gouvernement veut des résultats. Cela passe par des moyens humains pour Cécile Gensac, la procureure de Pau. "On ne peut plus se contenter à moyens constants de travailler sur la lutte de la prévention, la lutte de la récidive. On réclame des moyens". Le procureur de la République est au centre des dispositifs qui existent pour repérer les situations à risques. C'est lui aussi qui doit déclencher les réponses rapides nécessaires en cas d'urgence, pour protéger la victime. "Ce sont des multi-tâches chronophages, qui sollicitent une concentration complète sur ce sujet", ajoute Cécile Gensac.