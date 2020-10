Violences conjugales : le bracelet anti-rapprochement expérimenté en Charente

Ce bracelet anti-rapprochement (ou BAR), c'est un bracelet électronique qu'on met autour de la cheville des auteurs de violences conjugales. Il est relié à un téléphone portable. De son côté, la victime est aussi dotée d'un téléphone du même genre. Les deux téléphones sont appairés. Et quand l'auteur se rapproche, le service de télésurveillance national l'indique à la victime et aux forces de police ou de gendarmerie qui peuvent procéder à l'interpellation du compagnon violent. C'est le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui peuvent prononcer un contrôle judiciaire, avec bracelet anti-rapprochement. Dans ce cas, une limite est fixée par les juges, entre 1 et 10 kilomètres. Par exemple 2 kilomètres de distance, et le double pour une zone de pré-alerte indiquée par le téléopérateur à la victime.

Le bracelet anti-rapprochement et le téléphone qui l'accompagne © Radio France - Pierre MARSAT

De son côté, la victime peut utiliser son téléphone pour se rassurer ; elle peut aussi envoyer une alarme, en appuyant pendant trois secondes sur l'un des boutons. Les deux protagonistes doivent donner leur accord sur l'utilisation du téléphone grand danger. C'est par exemple le droit de visite du compagnon chez ses enfants qui peut le conduire à accepter ce principe de surveillance. Le juge d'application des peines peut aussi prendre la décision d'utiliser le bracelet anti-rapprochement, mais aussi le juge aux affaires familiales. L'intervention doit se produire dans les dix minutes qui suivent l'alarme. Un millier de bracelets anti-rapprochement sont déployés au niveau national. En Charente, trois viennent d'entrer en fonctionnement, en complément des 12 Téléphones Grand Danger destinés aux victimes de toutes violences conjugales ou sexuelles.

Démonstration du bracelet anti-rapprochement avec le président du tribunal judiciaire d'Angoulême Copier