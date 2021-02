Violences conjugales : le bracelet anti rapprochement mis en place pour la première fois dans le Loiret

Pour la première fois, la justice décide de déployer un bracelet anti-rapprochement dans le Loiret : sur réquisition du parquet, le tribunal judiciaire d'Orléans vient de décider de le mettre en place pour un homme accusé de violences sur sa compagne.

Le parquet d'Orléans ne souhaite pas donner plus d'informations sur l'affaire en question, on sait juste que le conjoint violent est sous le coup d'un contrôle judiciaire, dans l'attente de son jugement donc.

Six bracelets anti-rapprochement déployés dans le Loiret

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation Eric Lostanlen explique que trois bracelets anti-rapprochement sont à disposition depuis peu dans le ressort du tribunal d'Orléans, et trois dans le ressort du tribunal de Montargis. Ce dispositif, annoncé par le garde des sceaux en décembre dernier, vient compléter ce qui existe déjà dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales, notamment les téléphones grave danger.

Obligation de porter ce bracelet 24h/24

La personne porteuse du bracelet anti-rapprochement ne peut pas l'enlever, jour et nuit : dans le cas contraire, comme pour un bracelet électronique, les forces de l'ordre sont immédiatement prévenues et peuvent intervenir.

"Ce dispositif est composé d’un bracelet, posé sur l’auteur ou l’auteur présumé des violences, et d’un terminal d’appel, remis à la victime ou la plaignante. Il repose sur un système de géolocalisation permanente – permettant un taux de couverture du territoire national et outre-mer optimal - et l’action de téléopérateurs dédiés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept sous la supervision de l’administration pénitentiaire", expliquent Emmanuelle Bochenk-Puren, procureure de la République d'Orléans, et Julien Simon-Delcros, président du tribunal judiciaire d'Orléans.

Des téléopérateurs surveillent en permanence

Une zone de pré-alerte et une zone d’alerte sont définies afin d’interdire tout rapprochement physique entre l’auteur des violences et la victime. "Si une intrusion de la personne porteuse du bracelet dans la zone de pré-alerte est constatée, le télésurveillant appelle le porteur du bracelet et l’enjoint de changer de direction. Si une intrusion dans la zone d’alerte est constatée, le téléassistant appelle la personne protégée pour la mettre en sécurité pendant que le télésurveillant prévient les forces de l’ordre pour une interventionet l'interpellation du porteur du bracelet"