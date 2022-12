Violences conjugales : le député du Nord Adrien Quatennens devant la justice ce mardi

Accusé de "violences physiques et psychologiques" par son épouse, Adrien Quatennens reconnait une gifle et des SMS répétés après leur séparation.

Accusé de violences physiques et psychologiques par son épouse, Adrien Quatennens reconnait une gifle et des SMS répétés après leur séparation. Le député LFI du Nord est jugé ce mardi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce que l'on appelle également la procédure de "plaider-coupable".

Il s'agit d'une procédure d'origine américaine qui a été importée en France. Elle permet de juger plus rapidement à partir du moment où l'auteur d'une infraction reconnait les faits qui lui sont reprochés. A l'heure actuelle, les délais d'attente sont d'environ un an pour juger une affaire de violences conjugales. Et cela évite de mobiliser trois juges.

C'est un face à face avec le procureur de la République de Lille qui attend Adrien Quatennens mardi matin à 8h30. L'audience se déroule à huit clos. Il n'y a donc ni public, ni journaliste. Le procureur de la République et le député La France Insoumise vont d'abord revenir sur les faits.

Si le député du Nord accepte la peine proposée, une audience, publique cette fois, se tiendra dans la foulée à 10h. Dans la majorité des cas, le juge valide cette peine et la condamnation est prononcée. Mais Il peut se réserver le droit de rejeter la peine. Dans ce cas Adrien Quatennens sera alors jugé lors d'un procès devant le tribunal correctionnel.

