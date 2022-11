Violences conjugales : "Le jour d'après est dur mais c'est le premier du reste de ta vie" témoigne une victime

Il y a quasiment trois ans jour pour jour, Maruska Velez parvenait à fuir son logement d'Hendaye après avoir été passée à tabac par son conjoint. Une avalanche de coups qui la laissent, entre autres, avec une vertèbre cassée et le bassin fêlé. Trois ans après avoir frôlé la mort, la jeune femme de 26 ans décide de prendre la parole. Pour raconter la violence et les coups, mais aussi témoigner de sa reconstruction. Un processus pour soigner les blessures physiques et psychologiques long et pénible, mais possible.

ⓘ Publicité

France Bleu Pays Basque : Trois après avoir été tabassée, où en êtes-vous dans votre processus de reconstruction ?

Maruska Velez : Je suis vraiment passée à autre chose. Je suis quelqu'un qui d'assez fort dans mon tempérament, j'avance. Une fois que c'est passé, c'est passé. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire qu'il (son ex-conjoint, ndlr) est encore en liberté, qu'il fait encore des victimes. C'est quelque chose de compliqué mais que j'accepte parce que je n'ai pas d'autres choix. Je n'ai pas envie de me torturer l'esprit à avoir peur, je n'ai pas envie de tout ça. Mais souvent, je me pose la question de comment faire pour que ça aille mieux. Comment faire pour que les choses évoluent ? Honnêtement, à part inculquer vraiment la notion d'amour, de respect et de bienveillance chez tout le monde, je ne vois pas comment on peut s'en sortir.

FBPB : Comment avez-vous fait pour vous reconstruire ?

MV : À l'époque, j'ai été suivie par le service de victimologie. Ça a été un soutien, mais pas non plus ce qui m'a le plus aidé, parce que je reste persuadé qu'on peut avoir tous les accompagnements qu'on veut, la seule personne qui peut nous sortir de là, c'est nous-mêmes. Et pour moi ça a été très long.

Je pense que ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est les personnes que j'ai pu croiser sur ma route, des personnes d'une extrême bienveillance. La famille forcément, même si ce n'est pas toujours facile de se faire comprendre. Par exemple, ma mère ne pouvait pas entendre le prénom de mon agresseur. Elle ne comprenait pas de me voir pleurer pour quelqu'un qui m'avait fait tant de mal. Je comprends parfaitement. Mais après j'ai su trouver ou je me suis raccrochée à des personnes qui m'ont vraiment tendu la main. Je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé. Et bizarrement, le yoga aussi, parce que ça permettait de vraiment replonger à l'intérieur de soi et de se reconnecter à la personne que j'étais vraiment.

Je me souviens, un jour, ma meilleure amie m'a dit "mais Maruska, je t'aime." Et en fait, ce "je t'aime" m'a traumatisée. Et je me suis dit : "mais pourquoi tu m'aimes ? Qui suis-je ?" En fait, tout est parti de là et je suis partie un peu à la quête de moi-même. Il fallait absolument que je me retrouve. Les blessures psychologiques sont les plus dures à guérir.

FBPB : Avez-vous eu d'autres soutiens ?

MV : En plus de ma famille et de meilleure amie, à qui je dois tout, oui. Je pense à mon parrain par exemple. Et je pense surtout à une personne qui m'a énormément aidée. C'est une de ses ex à lui qui a vécu des violences psychologiques. Être comprise et soutenue par quelqu'un qui avait vécu la même chose que moi, ça a été un énorme soutien parce que je comprenais que ce n'était pas moi le problème, qu'il avait été violent avec d'autres personnes que moi. On ne peut pas imaginer à quel point quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire peut être vraiment un soutien pour être accompagné et enfin sortir la tête de l'eau.

FBPB : C'est peut-être très personnel comme question, mais quand on a vécu ça, est ce qu'on se dit "je ne serai plus jamais capable d'aimer, de faire confiance à un partenaire" ?

MV : Oui. Je m'étais dit que j'allais rester toute seule, du fait que c'était impossible pour moi de faire confiance. Mais un jour, je me suis dit "mais il a déjà pourri trois ans de ma vie, aujourd'hui, il est en prison, il n'est plus là pour me pourrir ou pour que je subisse encore tout ça. Quelle connerie de penser que tout le monde est comme lui !" Ce n'est pas parce qu'une pomme est pourrie que toutes les autres pommes sont pourries. Ça n'a pas été une revanche, ni une vengeance, mais je me suis juste dit que ça, il ne me l'enlèverait pas. Donc maintenant, il est sorti de ma vie. J'ai tout fait pour qu'il sorte de ma vie. Je ne vais pas me priver parce qu'un mec a été tordu, ou mauvais, ou méchant et violent.

Il faut croire que les gens sont bons. Il y a tellement de gens traumatisés. J'en vois beaucoup dans la vie de tous les jours, des gens avec qui je parle, qui ont vécu des choses similaires, d'autres moins graves, d'autres qui sont vraiment traumatisés. Et c'est ce que je dis à chaque fois. On ne peut pas penser que tout le monde est mauvais parce qu'une personne a été mauvaise avec soi. Et au contraire, il faut que ça ressoude les gens. Et il faut croire encore plus quand tu vois la bonté des gens et vraiment faire en sorte que ce traumatisme, un jour, il disparaisse.

Retrouvez le reste de l'interview en podcast.

loading