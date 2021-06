Violences conjugales : Le procureur de la République de Dijon réclame des moyens

Les procureurs de la république partout en France tirent la sonnette d'alarme : la justice manque cruellement de moyens pour lutter contre les violences conjugales. Celui qui est à l'origine de cette alerte, c'est notre procureur de la république à Dijon, Eric Mathais.

829 affaires traitées en 2020, contre 600 en 2019. A la cité judiciaire de Dijon comme ailleurs en France, les cas de violences conjugales augmentent, mais les moyens pour s'en occuper restent les mêmes. A la tête de la conférence nationale des procureurs de France, le procureur de la République de Dijon Eric Mathais s'en inquiète publiquement auprès du ministère de la Justice, et demande au passage de l'indulgence au grand public.

E.M : "Je m'adresse à toute la société : les violences conjugales, c'est une ardente obligation nationale. C'est vraiment une cause nationale et les procureurs en France, il faut le savoir, sont en Europe quasiment les moins nombreux. En France, il y a trois procureurs pour 100.000 habitants. La moyenne européenne des 47 pays de l'Europe, c'est 12. Donc, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et je me dis, nous nous disons avec les collègues procureurs que si l'on veut pouvoir faire tout ce que l'on pourrait faire en matière de violences conjugales dans la justice, il faudrait des moyens dédiés et pas des moyens très importants d'ailleurs. Mais il suffirait d'un peu plus pour que l'on puisse faire beaucoup mieux."

Question : On entend beaucoup dire que la justice ne fait pas son travail, dans toutes les affaires de féminicides dont on a entendu parler malheureusement, ces dernières semaines : ce que vous dites c'est que vous pourriez faire plus, mais vous n'en avez pas les moyens ?

E.M : "L'Espagne a des très bons résultats en matière de violences conjugales. Là-bas il y a trois ou quatre procureurs là où, en France, il n'y a qu'un seul procureur qui s'occupe de ces questions. Donc, c'est bien une question de moyens, d'indulgence de la société, mais aussi de moyens. Il faut notamment, par exemple, des assistants spécialisés qui pourront être très attentif à toutes ces affaires, centraliser les informations, faire circuler l'information. On se rend compte souvent que il y a des informations qui sont éparses dans différents services. La centralisation et la rapidité de l'analyse de cette situation et la rapidité de la réaction. C'est important. On entendait tout à l'heure cette victime qui disait qu'il y avait un problème d'hébergement. Nous avons signé une convention pour permettre l'éviction du conjoint violent. Ce dispositif pourrait être encore plus efficace si on arrivait à être plus réactif face aujourd'hui."