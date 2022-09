Violences conjugales - Le téléfilm "Touchées" d'Alexandra Lamy sur TF1 jeudi soir

L'édition 2022 du Festival de la fiction TV organisé à la Rochelle le week-end dernier a décerné des prix à des productions de TF1 et OCS parlant des violences contre les femmes, du handicap et d'amour et sexe entre seniors, parmi les 41 œuvres en compétition officielle. Le jury, présidé par la comédienne Sandrine Bonnaire a décerné le prix du meilleur téléfilm à "Touchées" de TF1, de la réalisatrice Alexandra Lamy, avec Mélanie Doutey et Andrea Bescond. Il retrace l'histoire de Lucie qui vient de fuir avec son fils un conjoint violent. En participant à une thérapie de groupe basée sur le sport, elle se lie d'amitié avec deux autres femmes qui partagent son objectif: s'affranchir du passé. Ce téléfilm tourné dans le Gard est diffusé ce jeudi soir, sur TF1.

Pour sa première expérience de l'autre côté de la caméra, l'actrice et désormais réalisatrice originaire d'Alès Alexandra Lamy avait choisi de tourner sa fiction à Anduze. La diffusion de "Touchées" sur une chaine populaire et à une heure de grande écoute constitue un indéniable coup de projecteur pour les associations qui luttent contre les violences conjugales à l'image de l'association nîmoise Via Fémina Fama que préside Hélène Mordacq : "ça va donner un éclairage différent, et peut-être toucher beaucoup plus de personnes, sensibiliser encore plus de personnes à cette cause".

"Plus il y aura de témoignages, plus il y aura de mises en lumière. Et plus il y aura de personnes qui se sentiront concernées ; pas simplement les femmes victimes de violences mais les témoins. Ceux qu'on appelle les témoins silencieux, qui n'osent pas se manifester" Hélène Mordacq, présidente de l'association nîmoise Via Fémina Fama

Malheureusement en matière de violences faites aux femmes, la réalité dépasse parfois la fiction comme le souligne Hélène Mordacq : "_nous avons des hébergements d'urgence, mais qui sont des hébergements extrêmement précaires. Une femme victime de violence a besoin d'être soutenue psychologiquement. Obtenir un rendez-vous avec un psychologue, c'est extrêmement difficile, et ça a un coût que ces femmes n'ont pas toujours les moyens d'assume_r".

"A Via Femina Fama, nous serions ravis de rencontrer Alexandra Lamy pour partager nos expériences, et pour lui expliquer ce que nous vivons au quotidien sur le terrain depuis 10 ans". Hélène Mordacq

"Touchées" est diffusé ce jeudi soir à 21h10 sur TF1.