Violences conjugales : les annonces du gouvernement sont "risibles" déplore Luc Frémiot

Création de 1.000 places d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, généralisation du dépôt de plainte à l'hôpital et du bracelet électronique anti-rapprochement... En ouverture du Grenelle contre les violences conjugales ce mardi, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé une série de mesures pour lutter contre les féminicides et les violences subies par les femmes.

"Un pétard mouillé" pour l'ancien procureur de la République de Douai, Luc Frémiot. Retraité de la magistrature, connu notamment pour son rôle dans l’affaire Alexandra Lange, victime de violences conjugales acquittée pour le meurtre de son mari en 2012, il dénonce une opération de communication inutile.

Que pensez-vous des annonces faites par le gouvernement, en ouverture du "Grenelle contre les violences conjugales" ?

Comme d'habitude, Marlène Schiappa 'Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, ndlr) a gonflé la communication et on se rend compte qu'au bout il n'y a rien. Les moyens évoqués sont risibles. Lorsqu'ils vous annoncent qu'il y aura des procureurs spécialisés ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura un substitut dans les parquets qui traitera ces affaires là ? On s'en moque complètement ! Ce qui est important c’est de savoir quelles sont les instructions que la direction des affaires criminelles, que le garde des Sceaux, leur donnera. On nous annonce aussi la généralisation des plaintes à l’hôpital et du bracelet électronique mais il faut avant tout que les plaintes soient prises, qu'avant cela on ait isolé l'auteur des violences du domicile. Là-dessus, le Premier ministre n'a rien dit. Tout le monde attendait une annonce fracassante et c’est un pétard mouillé.

Ces mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux ?

Clairement. Depuis 2003 j'ai rencontré la plupart des secrétaires d’États et ministres qui s'occupaient du droit des femmes et c'est toujours la même chose : des prises en considération de ce que vous dîtes mais au bout il n'y a pas grand chose.

Au bout, il n'y a que la volonté des associations de terrain qui accompagnent les femmes, celle de certains procureurs qui s'engagent, celle de certains policiers et gendarmes. Et puis à côté de ça "circulez, il n'y a rien à voir," voilà.

Pourtant les solutions existent, selon vous...

Bien sûr, c'est la tolérance zéro : suppression des mains courantes, plaintes systématiquement prises, éloignement du conjoint du domicile conjugal, placement dans un lieu d'hébergement afin de travailler avec des psychiatres et des psychologues sur le problème de la violence. On passe notre temps à travailler sur les conséquences plutôt que sur les causes. Si vous ne travaillez pas sur les causes il y aura toujours des conséquences c’est aussi bête que ça. Et puis s'occuper des femmes, les mettre également en relation avec des psychologues, au sein de groupes de parole pour qu'elles puissent parler entre elles, s'exprimer, retrouver leur dignité, se reconstruire... Mais on n'entend pas un mot sur tout cela, pas un mot.

On nous dit que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner va faire un audit dans 400 commissariats : lesquels ? Et pourquoi 400 ? Le résultat, on le connaît déjà, c’est tout simple, vous avez certains fonctionnaires qui ne prennent pas les plaintes mais des mains courantes. Les textes de loi existent mais ils ne sont pas appliqués. Chacun ne respecte pas les missions qui sont les siennes. Les chefs de services dans les commissariats notamment doivent donner des instructions précises aux agents d'accueil pour leur dire ce qu'il faut faire : une femme se présente, on l'écoute, on l'exfiltre de l'accueil, on la met dans un lieu tranquille et on lui envoie un officier de police judiciaire. Il n'y a pas besoin d'un audit ou encore d'un psychologue pour faire ça.