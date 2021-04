Violences conjugales : les médecins de la Vienne pourront lever le secret médical pour alerter la justice

Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, l'Ordre des médecins de la Vienne et le procureur de la République de Poitiers viennent de signer une convention afin de permettre aux docteurs de lever le secret médical dans certaines circonstances.

Le sacro-saint secret médical bientôt levé pour la bonne cause dans la Vienne. Alors que les violences conjugales sont en nette augmentation depuis un an à la campagne (+21% en zone gendarmerie) et en ville (+11% en zone police), les autorités viennent d'élargir l'arsenal de moyens disponibles pour lutter contre ce fléau.

"Le but de cette loi c'est d'aller chercher les victimes de l'ombre (...) celles qui n'osent pas faire le premier pas, qui n'osent pas franchir la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie" - Michel Garrandaux, procureur de la République de Poitiers

Grâce à un protocole d'accord signé entre l'Ordre des médecins et le procureur de la République de la Vienne, un docteur pourra dorénavant alerter la justice après avoir constaté des traces de violences sur une patiente. Le praticien pourra effectuer un signalement sans forcément avoir le consentement de la victime et sans risquer de sanction pour avoir le levé le secret médical.

Certaines victimes n'osent pas franchir la porte d'une brigade de gendarmerie ou d'un commissariat "parce qu'elles ont peur, qu'elles sont sous l'emprise et la contrainte d'un conjoint, que ce sont des violences habituelles qu'elles ne veulent pas dénoncer parce qu'il y a des enfants (...) et pour ces raisons, elles ne déposeront pas plainte", explique Michel Garrandaux, le procureur de la République de Poitiers, invité ce lundi matin de France Bleu Poitou.

à lire aussi Les violences conjugales en forte hausse dans les Deux-Sèvres en 2020

Le médecin, le gynécologue, l'infirmière peuvent et jouent déjà un rôle essentiel

C'est à la suite du Grenelle de lutte contre les violences conjugales que le législateur a prévu "une dérogation express pour que les professionnels de santé ne se voient plus opposer le secret médical" s'ils souhaitent donner l'alerte après une consultation.

"Il n'est pas question de revenir sur le contrat de confiance qui existe entre une patiente et son médecin mais le docteur, lorsqu'il constate des violences, doit d'abord faire en sorte d'inviter la victime à porter plainte, de l'aider et de lui faciliter ce signalement, mais si il n'y arrive pas, alors il pourra, sous certaines conditions, si la vie de la victime est en jeu et qu'elle est sous emprise, il pourra faire un signalement à la justice. Ce ne sera jamais une obligation", prévient Michel Garrandaux.

"Le docteur pourra faire ce signalement sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, à savoir qu'il risquait une sanction disciplinaire et pénale", précise le représentant du ministère public.

à lire aussi Lutte contre les violences conjugales : dans la Vienne, les dispositifs se mettent en place progressivement