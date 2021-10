Violences conjugales : les Sarthoises pourront porter plainte ailleurs qu'au commissariat et à la gendarmerie

Vaucluse, Pas-de-Calais, Haute-Corse, Sarthe : ce sont les départements retenus par le ministère de l'intérieur pour expérimenter la plainte "hors les murs" dans les affaires de violences conjugales, selon l'Agence-France Presse. Plusieurs arrondissements parisiens sont également concernés par cette mesure, dont Gérald Darmanin doit préciser les contours ce jeudi lors d'un déplacement dans le Vaucluse.

Contacté par France Bleu Maine, le service communication de la préfecture de la Sarthe indique n'avoir pour l'instant pas de précision sur cette expérimentation.

Peur du commissariat

La plainte "hors les murs" ou "plainte chez autrui" permettrait aux victimes de ne plus avoir à se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie. Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale la semaine dernière, Gérald Darmanin avait expliqué que "si vous êtes une femme violentée et que vous avez choisi d’être chez votre assistante sociale, votre amie, votre maman, à la mairie et que vous avez peur du commissariat", alors les forces de l’ordre pourront se déplacer.

Dans le télégramme adressé ce jeudi aux préfets et dont l'AFP a eu connaissance, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa rappellent que les enquêtes pour violences conjugales ou sexuelles doivent être traitées avec "une célérité particulière". Ces dernières semaines, de nombreuses femmes ont dénoncé sur les réseaux sociaux le mauvais accueil dans les commissariats sous le vocable "double peine".