Violences conjugales : les victimes peuvent donner l'alerte dans les pharmacies bretonnes

Lors du premier confinement en mars dernier, le nombre d'interventions pour violences intrafamiliales avait augmenté de +32% en zone gendarmerie, par rapport à une semaine de référence, et de +36% en zone police, comme à Paris. Face à cette recrudescence, les pharmacies ont été mises à contribution. Dans les 22.000 officines en France, les victimes peuvent désormais donner l'alerte. Le dispositif a été mis en place en mars dernier, mais il est relancé aujourd'hui, en pleine période de reconfinement. Les pharmacies, ouvertes, même en période de confinement, sont des lieux où les victimes peuvent venir témoigner.

"C'est une nouvelle mission importante" - Pascale, pharmacienne à Rennes

A Rennes, les policiers sensibilisent les pharmaciens à cette nouvelle mission. _"__Au comptoir, mais aussi dans notre espace de confidentiel, nous pouvons recueillir les témoignages des victimes"_explique Pascale, pharmacienne à Rennes. "Etre à l'écoute, c'est notre travail, notre rôle. Aider les victimes, c'est véritablement le coeur de mon métier, je préfère cela plutôt que de vendre des shampoings" souligne la professionnelle. Dans son officine, comme celle de ses collègues, des pancartes rappellent les numéros à appeler, le 114 et le 17 en cas d'urgences, le 3919 pour des conseils et un soutien.

Il est souvent plus facile pour une victime de s'adresser à son pharmacien que d'entrer dans un commissariat. - Daniel Le Mézo, chef du secteur police dans le centre ville de Rennes.

Illustration dans une pharmacie à Rennes © Radio France - Céline Guétaz

L'objectif de ce dispositif est de toucher un maximum de victimes, et notamment celles qui n'oseraient pas entrer au commissariat de police. "Le pharmacien peut ensuite nous contacter par téléphone. Et cela peut conduire à une intervention, et même une interpellation de l'auteur des violences" ajoute Christophe Dubois, réserviste, commandant de police à la retraite, et délégué à la cohésion police/population dans le centre ville de Rennes.