Violences conjugales : pour le procureur de Metz, "les moyens donnés à la justice doivent être à la hauteur"

La Moselle a été marquée par plusieurs affaires de violences conjugales et de féminicides, comme celui d'Hayange ou de tentatives de féminicides, comme à Borny. Le parquet de Thionville, comme d'autres en France, a publié hier un communiqué de presse pour demander des moyens supplémentaires, et notamment du personnel spécialisé pour traiter ce genre d'affaires. Invité de France Bleu Lorraine, ce mardi, le procureur de Metz "partage le diagnostic" mais trouve la méthode peu ambitieuse.

L'institution judiciaire est, depuis plusieurs semaines, particulièrement attaquée et rendue responsable de quasiment tous les dysfonctionnement sociétaux"

"Par rapport à cette grande cause, il faut faire entendre une voix plus forte, d'autant plus que l'institution judiciaire est, depuis plusieurs semaines, particulièrement attaquée et rendue responsable de quasiment tous les dysfonctionnement sociétaux," s'agace Christian Mercuri. "Que le citoyen normal qui baigne dans les réseaux sociaux et les chaînes d'info en continu puisse se faire cette idée-là, on ne va pas lui reprocher. Mais que cela se retrouve dans des paroles publiques, c'est beaucoup plus gênant", regrette-t-il, citant les exemples de trois ministres différents qui ont, selon lui, mis en cause la magistrature.

Il faut absolument des magistrats, des greffiers, des policiers, des travailleurs sociaux, des associations, c'est une oeuvre collective."

A Thionville, on dénombre environ 500 faits de violences intrafamiliales par an. A Metz, selon Christian Mercuri, "rien qu'en zone police, on est à quatre ou cinq plaintes par jour". Pour lui, "il faut que les moyens soient à la hauteur de l'ambition. Maintenant, de manière récurrente sur différentes thématiques, on embauche des contractuels pas formés, pas spécialisés - c'est complètement inadapté pour gérer une thématique aussi intense et dans laquelle même les professionnels ont des difficultés. Il faut absolument des magistrats, des greffiers, des policiers, des travailleurs sociaux, des associations, c'est une oeuvre collective."