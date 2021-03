Violences conjugales : première utilisation du bracelet anti-rapprochement à Bayonne

Depuis la mi-janvier, le tribunal judiciaire de Bayonne a à sa disposition 3 bracelets anti-rapprochements. Ce dispositif permet d'alerter la victime de violences conjugales lorsque son agresseur se trouve dans un périmètre proche et de prévenir les forces de l'ordre lorsqu'il s'approche à moins d'un kilomètre. Mais jusqu'à maintenant, les bracelets étaient restés dans leurs cartons. Le premier va en sortir dans les prochains jours puisque la chambre correctionnel vient d'en affubler un concubin violent.

"Je pensais qu'il avait compris"

Ce Bayonnais de 37 ans, VRP dans les énergies renouvelables, ne sait visiblement pas contenir la sienne. Déjà condamné en 2016 à 3 mois de prison avec sursis pour des violences sur sa compagne, il a récidivé. Les timides tentatives de soins qu'il a lui-même initié après sa première condamnation n'ont pas été très loin. "Il s'est bien tenu pendant 6 mois après sa première condamnation, raconte la mère de famille. Je pensais qu'il avait compris." Malheureusement, les coups et les insultes, les menaces de mort reprennent de la part de cet homme décrit comme très possessif.

Les violences ont débuté très vite après le début de leur relation en 2013. Et très vite la jeune femme a réagit en cherchant protection auprès des associations. Elle a ainsi été hébergée pendant 27 mois dans un service d'accueil familles, prise en charge par l'unité de victimologie de l'hôpital de Bayonne. Depuis, elle n'habite plus avec son compagnon. Et pourtant, elle a replongé, incapable de couper définitivement les ponts. Le couple a même eu deux enfants. "Pourquoi ?", demande le juge. "Mes sentiments", répond d'une voix fluette la victime. « J’ai banalisé cette violence parce qu’il m’apportait des sentiments sincères », explique-t-elle émue.

Le facteur du confinement

Drame de la solitude d'une jeune femme coupée de sa famille. Drame du Covid également. Après une nouvelle longue séparation, elle renoue à nouveau contact pendant le premier confinement. Seule à la maison avec 3 enfants (l'aîné est né d'une union précédente), alors qu'elle prépare un examen pour exercer un métier qui lui tient à coeur, elle demande au père des deux plus jeunes de prendre le relais pour la soulager. De fil en aiguille, la liaison repart. Jusqu'au 6 février dernier.

Une dispute éclate au réveil. L'homme s'emporte, lui assène une gifle derrière la tête, puis un violent coup de coude. La jeune femme se sent mal, elle saigne. Admise aux urgences, elle bénéficiera d'une ITT (interruption temporaire de travail) de 10 jours. Elle porte à nouveau plainte et obtient le 2 mars dernier une ordonnance de protection avec l'obtention de l'autorité parentale exclusive.

La protection de la victime

A la barre, le compagnon violent a la mine basse. "J'assume complètement", dit-il. Il affirme avoir pris conscience de la gravité de ses actes. "Ca a été un électrochoc. La vision du sang." Le président du tribunal hausse le ton : "vous auriez dû le réaliser bien plus tôt (...) Les insultes, déjà, c'est intolérable." La substitut du procureur requiert de la prison ferme _"pour qu'il y ait une prise de conscience"_et parce que la victime a besoin d'être protégée.

Le tribunal la suit. Il condamne le prévenu à 12 mois de prison dont 9 mois avec sursis probatoire renforcé d'une durée de 24 mois avec maintien en détention et à une obligation de soins. Il révoque également le précédent sursis de 3 mois. Mais cette peine de 6 mois d'emprisonnement au total, le condamné la fera à domicile, avec un bracelet électronique. Par ailleurs, il sera équipé d'un bracelet anti-rapprochement pour être sûr qu'il remplit l'interdiction de contact avec sa victime et d'approcher son domicile.

"Elle se sent protégée"

Un jugement qui satisfait pleinement Maître Elodie Garaffa, l'avocate de la victime : "pour ma cliente, ce qui est très important ce n'était pas nécessairement que monsieur soit mis en prison, ce n'était pas sa volonté d'autant qu'ils ont des enfants ensemble et des mesures avaient été prises, mais bien évidemment, _sa peur à son encontre nécessitait des dispositifs qui, aujourd'hui, existent_. Et pour ça, elle en est très heureuse et moi également pour sa protection (...) Elle se sent au moins apaisée et protégée par ce nouveau dispositif".

Maître Elodie Garaffa, avocate de la victime Copier

Du côté de la défense, Maître Cloé Irigoin-Carricaburu qui avait plaidé à l'encontre d'un placement en détention de son client est elle aussi contente du jugement : _"d_e la prison ferme mais aménagée avec des obligations enfin de soins, de prise en charge vraiment de cet homme violent. (...) Essayer de comprendre, d'expliquer, ce n'est pas les excuser, mais c'est s'intéresser quand même à cette problématique comme on prend en charge les gens qui sont alcooliques, toxicomanes. (...) Donc aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite de cette proposition innovante du tribunal (...) c'est une véritable avancée, très satisfaisante pour la suite, _j'ai l'impression que le tribunal a entendu qu'il fallait tendre la main aussi aux agresseurs et aux auteurs de violences_."