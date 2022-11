Violences conjugales, qu’en pensent les lycéens corses ?

Une conférence sur les violences conjugales était organisée ce mardi au lycée Giocante de Casabianca à Bastia et animée par le référent "éducation nationale" du commissariat de la ville ainsi que deux magistrats dont une juge d’application des peines. L'occasion de dresser un état des lieux et de libérer la parole, en marge de la journée internationale dédiée à cette problématique qui aura lieu ce vendredi. Au programme également, la projection d'un film de sensibilisation baptisé « 3919 », comme le numéro de téléphone national de référence pour les femmes victimes de violences, qui a reçu, en 2021, près de 93 000 appels.

Que pensent les lycéens des violences conjugales ?

On dénombre 101 féminicides en France depuis le début de l'année et la Corse n'a pas été épargnée comme en témoignent les faits qui se sont déroulés le 14 octobre dernier, à Ajaccio, où une femme de 23 ans a été mortellement poignardée dans le quartier du Finosello à Ajaccio. Un état des lieux alarmant selon certains élèves du lycée Giocante de Casabianca.

Clemente, élève de terminale : « Je pense qu'un travail de sensibilisation comme elles l'ont fait aujourd'hui sur des jeunes personnes comme nous c'est très parlant et c'est important pour notre futur. Des fois on a du mal à se rendre compte de la dureté que c'est, on se dit, ça arrive toujours aux autres. Les meurtres, on en entend parler, on se dit oh, c'est sur le continent etc... mais c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et donc il faut qu'on soit entre guillemets armés pour savoir comment réagir et comment sensibiliser les autres personnes à ce sujet. »

Francesca, élève de terminale : « On n'imagine pas ce qui peut se passer chez les gens, on peut les voir comme ça sur la route et dire oh c'est un beau couple, alors qu’à l'intérieur on ne voit pas ce qui se passe et au final la femme est toujours maltraitée, il peut y avoir l'homme aussi, mais le plus souvent ce sont des femmes. »

Un échange sans tabou

Pour les magistrats et professionnels présents ce mardi au sein de l’établissement bastiais c’était aussi l'occasion d'échanger sans tabou avec ces élèves de seconde, première et terminale. Pour Mélanie Martinent, juge d'application des peines au tribunal judiciaire de Bastia, ce genre de rencontres est une nécessité pour contribuer à faire évoluer les mentalités : « En juridiction nous sommes de plus en plus confrontés à ces dossiers qui traitent de violence conjugale, donc c'est important pour nous de venir sensibiliser les plus jeunes parce que si à l'heure actuelle on a un certain nombre de dispositifs pour prendre en charge les victimes de ces violences pour s'occuper aussi des auteurs, mettre en place des mesures d'éloignement, de traitement, l'avenir passe avant tout par la jeunesse, donc c'est important d'apporter cette voie et de sortir un petit peu de nos juridictions pour venir les sensibiliser à ce phénomène là et à la façon dont on peut concevoir la vie de couple. »

Olivier Ciano, référent "éducation nationale" pour le commissariat de Bastia, a également animé cette conférence. Il intervient tout au long de l'année dans les établissements scolaires de la région bastiaise sur d'autres thématiques telles que le cyber harcèlement ou le harcèlement scolaire. Selon lui, la prévention et la lutte contre les violences conjugales permettent de libérer la parole, y compris chez les adolescents, souvent témoins et victimes eux aussi de ces violences : « Pour certains jeunes, des fois, il y a des choses qui se passent dans leur cadre familial qui sont journalières donc qui pour eux sont évidentes, alors qu'effectivement ce sont des choses qui ne devraient pas se passer. Moi ça fait 11 ans que je fais des conférences auprès des jeunes sur la région bastiaise, au fur et à mesure des années on a eu pas mal de signalements, donc on voit aussi que derrière il y a une prise de conscience des jeunes qui viennent nous voir après ou au commissariat ou les infirmières scolaires, CPE etc... des différents établissements scolaires et ça nous permet de pouvoir les protéger puisqu'ils ont une écoute qui permet de faire remonter. »

En Haute-Corse, sur les 114 affaires de violences conjugales poursuivies par le parquet de Bastia durant le premier semestre 2022, 31 impliquaient des enfants ou adolescents.