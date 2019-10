Violences conjugales : quatre hommes cogneurs en garde à vue au commissariat de Nantes

Nantes, France

La police explique intervenir souvent le weekend pour des violences conjugales, mais à cette fréquence c'est inhabituel. 18h30, 20h, 20h20 puis minuit. Le commissariat de Nantes est intervenu à quatre reprises vendredi soir dans les foyers de la périphérie nantaise. Trois fois à Saint-Herblain, une fois à Rezé. Alertée par des voisins ou par les femmes victimes elles-mêmes.

Quatre compagnons ont été placés en garde à vue. Ils ont 51, 38, 32 et 31 ans. L'un est accusé d'avoir frappé sa compagne avec un morceau de bois, d'autres s'en sont pris à leur conjointe à mains nues tandis que le plus violent des quatre a sorti un couteau et menacé de mort la femme avec qui il partage sa vie.

La plupart étaient saouls et très énervés à l'arrivée de la police.

Le commissariat ne ne s'explique pas ce pic de violences conjugales.

Rappelons qu'il arrive dans un contexte de libération de la parole, quelques semaines après le lancement du Grenelle des violences conjugales.

à lire aussi Violences conjugales : un Grenelle pour quoi faire ?

à lire aussi CARTE - Les chiffres des violences conjugales en France