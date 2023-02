Violences conjugales : signalements et dépôts de plainte possibles aux hôpitaux de Colmar et Guebwiller

Alors que les plaintes pour violences conjugales ont bondi de 38% dans le ressort du tribunal judiciaire de Colmar, entre 2020 et 2022. Le parquet de Colmar, les hôpitaux de Colmar, Guebwiller et Rouffach ont signé une convention ce mercredi 22 février, pour permettre aux victimes, le dépôt de plainte directement à l'hôpital.

ⓘ Publicité

Mobilisation contre les violences conjugales au parquet de Colmar

A Colmar, l'hôpital a mis en place un local pour les plaintes. " Il faut que tout se fasse dans un environnement sécurisé et que la victime ne change pas de lieu. Les gendarmes et les policiers peuvent ainsi aller à sa rencontre, cela permet d'aller jusqu'au bout et cela permet une protection globale des victimes," analyse Jean-Michel Scherrer, le directeur de l'hôpital Pasteur de Colmar.

"A l'hôpital, la victime a plus de facilités de s'exprimer. Il faut aussi éviter qu'elle fasse état de soins et qu'elle soit renvoyée chez elle, sans plus de prise en charge où elle retrouvera son agresseur, ' explique Catherine Sorita-Minard, la procureure de la République de Colmar.

Catherine Sorita-Minard, la procureure de la République de Colmar, lors de la signature de la convention © Radio France - Guillaume Chhum

Cette convention permet aussi aux médecins de signaler des situations de violences conjugales en levant le secret médical. Conformément à la loi de 2020, lorsqu’une victime de violences conjugales se trouve en situation de danger immédiat et sous emprise, le médecin peut lever le secret médical en faisant un signalement.

Sensibilisation des médecins

Les médecins des hôpitaux, mais aussi les généralistes sont informés sur ce dispositif et ils ont la possibilité de signaler ces faits de violence via un numéro de téléphone relié à un magistrat 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

"C'est pas simple d'estimer ce qu'est l'emprise. Mais dans les documents que l'on a envoyé aux médecins, il y a toute une page qui leur permet de juger les situations d'emprise et de péril imminent," relate Jean-François Cerfon, le président de l'ordre des médecins du Haut-Rhin.

Cette convention, c'est la formalisation et le résultat du Grenelle sur les violences conjugales lancé en septembre 2019.

Prise de conscience sur le terrain

Sur le terrain, les policiers le constatent, il y a une forte augmentation des signalements des violences conjugales. Une ou deux affaires chaque jour en zone police, selon le directeur départemental de la sécurité publique.

" Il y a une prise en compte par une psychologue, par une correspondante d'aide aux victimes pour les accompagner, avec une réactivité immédiate de nos services. Des groupes ont été constitués dans ce sens, avec aussi une priorisation de ces faits par les parquets," souligne Gérard Moréna, le patron de la police dans le Haut-Rhin.

Le parquet de Colmar est fortement mobilisé sur cette thématique.

Une date de signature qui n'a pas été choisie au hasard, puisque ce mercredi 22 février, c'est la journée européenne consacrée aux victimes. Rappelons aussi qu'en juin 2021, une femme est morte défénestrée du 8e étage par son ex-compagnon à Colmar .