Violences conjugales, "Solidarité Femmes" propose des solutions d'urgence en Loire-Atlantique

Nantes, France

132 féminicides en France, "ce chiffre n'est pas en augmentation" explique Emmanuelle Beauchène, la coordinatrice de Solidarité Femmes en Loire-Atlantique,"si on reprend les chiffres du début des années 2000, on était à 200 par an". En revanche, le nombre d'appels au 3919 a explosé avec la mise en avant de ce numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences. "Lorsqu'une femme appelle, c'est souvent la première fois qu'elle fait la démarche de parler des violences quelle vit et donc il y a une importance a bien prendre en compte sa parole" explique Emmanuelle Beauchène.

"La citadelle", un nouveau lieu d'accueil à Nantes

Solidarité Femmes s'occupe en ce moment de 1300 femmes en Loire-Atlantique. Le réseau propose à Nantes, un accueil de jour, du lundi au vendredi, ainsi que des hébergements d'urgence, en hôtels ou en appartements sécurisés. Un nouveau lieu ouvrira, le 25 novembre, sur l’île de Nantes. Baptisé "La citadelle", il aura pour vocation d’être un premier lieu d'accueil pour les femmes victimes de toutes les violences. Solidarité-Femmes rappelle ainsi que les victimes peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle pour défendre leurs droits devant la justice.

Peut-être le 132 ème féminicide en France, depuis le début de l'année

Un couple de quadragénaires a été retrouvé mort, lundi soir, dans un pavillon de la Plaine-sur-Mer près de Pornic. Tout laisse à penser qu'il s'agirait du 132 ème féminicide en France depuis le début de l'année. L'homme aurait tué son ex-conjointe avant de se suicider. La femme présente des traces de strangulation et plusieurs blessures au thorax.