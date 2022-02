Violences conjugales, stupéfiants, cambriolages : quel bilan de la délinquance en 2021 dans les Deux-Sèvres ?

Moins d'atteintes aux biens (-9%) et de vols avec violence (-18%) mais plus de cambriolages (+10%) et de violences intrafamiliales (+10%). Le bilan de la délinquance en 2021 dans les Deux-Sèvres a été dévoilé ce lundi 7 février.

Nous avons, sur fond de libération de la parole, davantage d'affaires de violences intrafamiliales

Les violences intrafamiliales font partie des priorités des autorités. "Nous avons, sur fond de libération de la parole, davantage d'affaires. C'est une situation qui est naturellement préoccupante et qui nous impose de réagir avec un nombre de places d'accueil pour les femmes victimes de violence qui augmente et une réactivité des services. Tout donne lieu à dépôt de plainte et judiciarisation", indique le préfet des Deux-Sèvres Emmanuel Aubry. Le nombre de comparutions immédiates pour ces faits est d'ailleurs en hausse de 55% par rapport à 2020. Pour protéger les victimes, 24 téléphones grave danger sont disponibles, 18 ont été remis en 2021. Cinq bracelets anti-rapprochements ont par ailleurs été attribués.

L'objectif est aussi de mieux repérer ces violences. "On va développer les permanences dans les endroits où les personnes victimes sont susceptibles de se rendre sans que ce soit visible par l'auteur. Et puis on va développer et c'est la loi qui nous le permet la révélation par les professionnels. Un médecin aujourd'hui quand il a connaissance d'une situation de violences et qu'il perçoit une emprise et un danger immédiat, même si la victime ne veut pas, le médecin peut nous révéler les faits", précise Julien Wattebled, procureur de la République de Niort.

Il y a aujourd'hui quatre intervenants sociaux en commissariat et à la gendarmerie : à Niort Parthenay et Bressuire. Un 5e est attendu cette année à Thouars. Alors qu'une unité d'accueil des victimes a ouvert en 2021 à l'hôpital de Niort, un centre de prise en charge des auteurs va être lancé en mars pour travailler sur l'hébergement, les soins et l'insertion.

+200% d'opérations sur les points de deal

Autre axe important pour les autorités : la lutte contre le trafic de drogues. "C'est une vraie problématique, notamment sur les drogues dures, héroïne, cocaïne. On sait que beaucoup de stupéfiants passent dans le département", indique Julien Wattebled, le procureur de la République de Niort. Deux axes de lutte : "le harcèlement sur la voie publique des points de deal. C'est une stratégie du ministère de l'intérieur qu'on emploie ici". De 71, on est passé à 214 opérations sur les points de vente en 2021. "Et puis mettre en place des enquêtes de plus longue haleine pour démanteler des trafics organisés. Ça paye. On a jugé 55 dossiers, c'est-à-dire plus d'un par semaine", détaille-t-il. C'était 20 dossiers en 2020.

Pour renforcer cette lutte contre le trafic de stupéfiants, la police de Niort va avoir sa propre équipe cynophile. Ce chien est attendu pour le 1er juin et "nous permettra d'être plus autonome", indique Bertrand Baud, directeur départemental de la sécurité publique des Deux-Sèvres.

Les cambriolages à la hausse

Après une année 2020 marquée par la baisse des cambriolages liée aux confinements, ceux-ci sont repartis à la hausse en 2021 : +10%. Un chiffre qui s'explique selon les autorités par une équipe de malfaiteurs qui sévissait dans le département et qui a été depuis interpellée. Mais attention car la gendarmerie note une recrudescence des cambriolages depuis la fin de l'année 2021.