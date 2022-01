Violences conjugales : un Guérétois interpellé

Un Guérétois a été placé en garde à vue le 3 janvier. La police de Guéret l'a interpellé pour violences conjugales après un signalement de sa compagne. Une douzaine d'armes ont été retrouvées et saisies chez lui. Son procès est prévu à la fin du mois de mars.

La victime a signalé les faits sur la plateforme nationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Tout commence début janvier Ce jour-là, une Guérétoise fait un signalement sur la plateforme nationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. De l'autre côté de l'écran, l'interlocuteur de la plateforme n'a pas le temps de répondre : la victime s'est déjà déconnectée. Malgré tout, la police est informée est mène l'enquête. Les officiers se présentent au domicile d'un couple. L'homme a une soixantaine d'années, sa compagne a dix ans de moins. Questionnés pas les enquêteurs, ils assurent que tout va bien.

Douze armes saisies au domicile du couple

De leurs côtés, les policiers décident de convoquer la femme, seule, et elle finit par tout dévoiler : depuis 25 ans, elle supporte la violence de son mari, mais elle ne veut pas porter plainte. Peu importe, le procureur ouvre une enquête, le conjoint est interpellé et son domicile est fouillé. Une douzaine d'armes - détenues légalement - sont découvertes et saisies. En garde à vue, l'homme reconnait seulement avoir bousculé sa compagne le 1er janvier.

Fautes de preuves, c'est le seul fait pour lequel il est poursuivi. en attendant son procès à la fin du mois de mars, il est soumis à un contrôle judiciaire. Il a interdiction d'entrer en contact avec la victime présumée, et a l'obligation de se soigner. Il doit par ailleurs résider ailleurs que dans son domicile.