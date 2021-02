Violences conjugales : un homme condamné pour la première fois au bracelet anti-rapprochement à Marseille

Pour le Tribunal Correctionnel de Marseille, c'est une première. Les juges viennent de prononcer le 3 février dernier une condamnation avec obligation de porter un bracelet anti-rapprochement.

La procureur de la République précise qu'il s'agit d'un "dossier sensible de violences par conjoint". L'homme comparaissait pour des faits de "violences par conjoint, menaces de mort, menaces de destruction par incendie, destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes et prise du nom d’un tiers". Il a par ailleurs été condamné également dans cette affaire à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont 12 assortis d’un sursis, avec obligation de soin, de travail. Il a également interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile. La nouveauté dans ce dossier, c'est qu'il a aussi l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement. Le bracelet déclenchera un signal si le prévenu se rapproche à moins de trois kilomètres de sa victime.

Le Tribunal Judiciaire de Marseille a été doté de trois dispositifs de bracelets anti-rapprochements dans le cadre d'un déploiement national faisant suite à la circulaire de Monsieur le Garde des Sceaux en date du 14 Décembre 2020 .