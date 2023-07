Violences conjugales : un homme de 48 ans condamné à 3 ans de prison ferme par le tribunal judiciaire de Laval

Un homme de 48 ans a été condamné à trois ans de prison ferme ce mercredi 26 juillet par le tribunal judiciaire de Laval pour violences conjugales. Le 30 mai 2023, il a roué de coups de poings et de coups de pied sa compagne. La victime s'en est sortie avec deux fractures à la mâchoire.

Coups de poing au visage, coups de pied dans la tête

Le prévenu a déjà été condamné pour des faits similaires : son casier judiciaire porte d'ailleurs 14 condamnations pour des vols et des violences. À sa sortie de prison, le 26 avril 2023, la victime décide de l'aider et l'héberge dans son appartement. Le jour de l'agression, elle souhaite mettre fin à leur relation et lui demande de venir chercher ses affaires chez elle. L'homme de 48 ans arrive dans la soirée en état d'ivresse et se met dans une colère noire, notamment parce qu'il ne trouve pas "une boulette de shit".

Il lui met des coups de poing sur le visage, lui donne des coups de pied dans la tête. Il la serre fort à la gorge, tente de l'empêcher de respirer. La victime se retrouve au sol, il lui écrase le visage avec le pied. Le quadragénaire finit par prendre la fuite, en volant son portable pour l'empêcher d'appeler la police. C'est un voisin dans l'immeuble qui appelle les forces de l'ordre. "Il s'agit de faits de violence extrêmement graves avec des conséquences extrêmement lourdes", rappelle la présidente du tribunal au prévenu.

"Peut-être qu'il aurait pu la tuer ce jour-là"

Le parquet rappelle que la victime est "incapable de parler" juste après l'agression, "tellement elle a pris de coups dans la mâchoire". "Madame aurait pu ne pas se relever [...], peut-être qu'il aurait pu la tuer ce jour-là", insiste la substitut du procureur. La victime a dû être hospitalisée pendant quatre jours et opérée de deux fractures au niveau de la mâchoire au CHU d'Angers. Le parquet de Laval avait requis quatre ans de prison ferme dans cette affaire, la peine du tribunal est donc légèrement inférieure aux réquisitions.

Le prévenu est également condamné à cinq ans de suivi socio-judiciaire, avec obligation de soins et de travail : en cas de non-respect de ces obligations, il encourt une peine de deux ans de prison supplémentaires. Il a interdiction d'entrer en contact avec la victime et de se rendre dans un lieu qui vend de l'alcool, comme un bar. Le préjudice moral et physique de la victime sera estimé lors d'une prochaine audience.