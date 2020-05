Violences conjugales : un jeune de 20 ans interpellé par la police à Laval

Le jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Laval. Sa compagne a expliqué aux enquêteurs que son compagnon l'avait prise par le cou et l'avait jetée contre le canapé. Une femme qui a également avoué des coups plus anciens, mais aussi des menaces et des violences psychologiques. Elle a porté plainte. Son agresseur, âgé seulement de 20 ans, a reconnu les faits. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il sera convoqué prochainement devant la justice.