Violences conjugales : "une affaire typique où Madame veut protéger Monsieur" au tribunal de Mont-de-Marsan

Ce mardi 1er août, un homme de 37 ans comparaît dans le box au palais de justice de Mont-de-Marsan (Landes). Une comparution immédiate pour des violences conjugales, des violences physiques, mais aussi majoritairement psychologiques sur sa compagne, une femme de 41 ans. Dans les faits, l'homme est poursuivi pour un coup de poing à la cuisse, donné en janvier dernier à Villeneuve-sur-lot (Lot-et-Garonne), pour avoir poussé sa conjointe à Biscarosse (Landes) et pour des violences psychologiques.

L'affaire a commencé la semaine dernière à Biscarosse (Landes), dans le camping où travaille la quadragénaire. Après plusieurs signalements, les forces de l'ordre interviennent pour interpeller l'homme. Clients, collègues et direction du camping s'inquiètent pour sa compagne, après avoir entendu à plusieurs reprises des brimades, des insultes, des hurlements. "C'est toute la force de ce dossier, qui illustre les évolutions de la société. Il y a quelques années on n'en parlait pas, on ne signalait pas. Aujourd'hui on a des touristes et salariés qui disent STOP" note le Procureur de la République, vingt ans jour pour jour après la mort de Marie Trintignant.

" Si je peux me permettre ..." se défend le prévenu

Avant le début de l'audience, le couple se regarde. Lui est dans le box. Elle sur le banc des victimes. Tous les deux pleurent. Elle, triture un mouchoir en papier tout au long de l'audience. C'est une "affaire typique où Madame essaie de protéger Monsieur" souligne dès le début le Président du tribunal. Celle-ci a en effet porté plainte, puis a retiré sa plainte, "c'était pour lui faire comprendre" explique-t-elle au cours de l'audience. Mais il reste de nombreux témoignages dans le dossier. En premier lieu, ceux recueillis dans le camping où travaille la victime. Une collègue la décrit comme "terrorisée" alors que l'heure de débauche approche et qu'elle doit retrouver son conjoint. La directrice aurait même hésité, selon le Parquet, à exclure l'homme du camping et conserver sa salariée en poste pour l'éloigner. Dans le registre de sécurité, plusieurs interventions sont notées au bungalow du couple, mentionnant des cris, des insultes, du tapage. Un client témoigne d'insultes à répétition, de vociférations, de hurlements, de "ta gueule" lancés à la victime. "Si je peux me permettre ce monsieur est alcoolique" se défend le prévenu, "les gens peuvent raconter ce qu'ils voient, c'est leur liberté, mais il faut raconter des deux côtés" ajoute-t-il au cours de l'audience. "On peut se demander ce que cela doit être quand il n'y a pas le regard des autres" s'interroge de son côte le Procureur de la République,** qui insiste sur ce climat délétère en place publique.

L'ex conjoint de la victime témoigne aussi au cours de l'enquête, dit avoir repéré ce qui pourrait être des traces de coups. "Si je peux me permettre il nous harcèle, il fait tout pour qu'elle revienne, il l'appelle 20 fois par jour" se défend encore le prévenu. La belle famille, notamment les belles-sœurs de la victime ont fait par de leurs inquiétudes, d'une forme d'emprise exercée sur la quadragénaire. "Si je peux me permettre, ils nous harcèlent, ils ne supportent pas que l'on soit ensemble depuis qu'ils connaissent mon passé" se défend de nouveau le prévenu. Le tribunal rappelle son C.V : une vingtaine de mentions au casier judiciaire, dont trois pour des violences sur conjoint. "Est-ce que vous pouvez voir autre chose qu'une cabale contre vous ?" lui demande, le Procureur de la République.

Le sommet de l'iceberg, et la juste mesure

De son côté, le prévenu reconnaît être colérique, impulsif, nerveux. "J'ai eu des comportements que je n'aurais jamais dû avoir, mais ce n'est pas des violences quotidiennes" se défend-il. "J'ai besoin de soins. Je fais tout ce qui est possible pour me soigner" lance-t-il, la voix tremblante, les yeux humides, dans une dernière prise de parole devant le tribunal.

Pour le Parquet, ce dossier n'est que le sommet de l'iceberg des violences dans ce couple. "Il ne voit pas qu'il est une bombe à retardement" s'alarme le Procureur de la République dans ses réquisitions. Il réclame 30 mois de prison ferme, "à minima" et l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.

De son côté l'avocat du prévenu se félicite du changement de mentalité dans la société actuelle. Aujourd'hui on témoigne, on signale, mais il faut selon lui "une juste mesure". Il souligne que son client reconnaît les violences (le coup de poing, la bousculade, des mots inappropriés) mais "nous ne sommes pas là pour supputer d'un possible féminicide"

Le tribunal se retire pour délibérer, le prévenu se tourne vers sa compagne, lui sourit à plusieurs reprises, lui envoie des bisous malgré la distance. "Ca va aller, ca va aller" lui lance-t-il, avant de lui glisser "quoi qu'il arrive on se reverra avec ou sans interdiction je viendrai te voir"

Une nouvelle chance

Après plus d'une demi-heure de délibération, le tribunal revient et annonce sa sentence. Beaucoup moins lourde que les réquisitions, moins lourde aussi que les précédentes peines pour violences conjugales qui se trouvent déjà dans le casier judiciaire du prévenu.

Le tribunal le reconnaît en effet coupable du coup de poing à la cuisse remontant à janvier (à Villeneuve-sur-Lot), de la bousculade de la semaine dernière dans le camping (à Biscarosse), et de violences psychologiques.

L'homme de 37 ans écope finalement de 18 mois de prison en semi-liberté dont 12 avec sursis. Il a une obligation de travail, de soins et de participation au CPCA, un parcours dédié spécifiquement aux auteurs de violences conjugales "avec des groupes de paroles, des ateliers" lui explique le Président du tribunal qui le prévient : "j'espère que vous avez conscience de la chance que l'on vous laisse Monsieur !"