Violences conjugales : une salle d'accueil personnalisée pour les victimes au commissariat de Pau

Une salle dédiée aux femmes victimes de violences conjugales vient d'être inaugurée au commissariat de Pau. Cela s'inscrit dans la démarche de la police nationale pour favoriser la libération de la parole des victimes parce que les chiffres du nombre d'affaires sont en augmentation, y compris en Béarn. Une salle similaire se trouve à Saint-Jean-de-Luz.

Une ambiance chaleureuse pour accompagner une parole intime

Plus de 630 dossiers de violences conjugales ont été traités par le commissariat de Pau l'année dernière. Par rapport à 2021, il y en a eu 150 de plus. Cette "salle d'accueil personnalisée" est une initiative locale. Le commissariat de Pau a donc désormais cette pièce qui ne ressemble pas du tout à un bureau gris et froid.

Espace pour les enfants qui accompagneraient une victime de violences conjugales © Radio France - Marion Aquilina

Une table ronde, un petit ordinateur portable, une plante verte, une lumière indirecte, des cadres aux murs avec des dessins, etc. Dans cette pièce figure même un espace réservé aux proches qui accompagnent la victime ; des livres et des fauteuils pour les enfants ont également été installés.

Il s'agit d'un lieu pensé où il n'y a pas de distance, pas de rupture avec le policier. Le bureau de l'association d'aide aux victimes se trouve juste à côté. Depuis le début de la semaine, quatre femmes ont déjà pu venir se confier dans cette salle d'accueil personnalisée pour dénoncer des violences.