Violences conjugales : une soixantaine de téléphones grave danger attribués en Vaucluse

La rencontre a été organisée par le commissariat d'Avignon en ce 8 mars 2023, journée de lutte pour les droits des femmes. Pendant une matinée, quatre Vauclusiennes ont raconté les humiliations, les menaces et les violences qu'elles ont subi de la part de leurs ex-conjoints. Trois d'entre-elles bénéficient d'un téléphone grave danger. Ce dispositif gratuit participe à leur protection physique, mais aussi psychologique. Quelque 64 personnes en bénéficient actuellement dans le Vaucluse après décision des parquets d'Avignon et de Carpentras.

"Dès qu'il y a un danger, on appuie trois fois sur une touche. Les policiers nous appellent pour savoir si on a besoin d'aide. Et si on ne répond pas, ils viennent", explique Sabrina*, une Vauclusienne victime de violences conjugales. L'appareil permet aussi aux forces de l'ordre de localiser très rapidement la victime. "Ça fonctionne. Ils sont venus en cinq minutes environ. Je l'ai tout le temps sur moi, ça me rassure totalement", raconte Naïla,* une autre victime.

Sabrina est d'accord avec ce constat. Elle emporte son téléphone grave danger dès qu'elle sort et même parfois quand elle change de pièce dans son appartement vauclusien. Mais son traumatisme est tellement important que ce dispositif ne suffit pas à la tranquilliser complètement. "J'ai toujours peur. C'est un fou. Un criminel peut avoir peur de la justice, lui non. Et puis même si j'utilise ce téléphone, les policiers ne vont pas tomber du ciel", s'inquiète-t-elle. "Être dans une ville où il n'est pas, ça me rassurerait. Je m'en fiche même qu'il soit en prison ou non. Je veux juste la paix, pour moi et mes enfants", ajoute-t-elle.

Sabrina aimerait aussi être informée de ce que devient son ex-compagnon, s'il est incarcéré ou non car les enquêteurs et la justice n'ont pas l'obligation d'informer les victimes. Plus généralement, toutes les victimes que nous avons rencontrées sont demandeuses de cours de self-defense.

* Pour garantir l'anonymat des victimes de violences conjugales qui s'expriment ici, nous avons modifié leurs prénoms.