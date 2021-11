Violences conjugales : "Vous attendez quoi ? De vous retrouver dans un cercueil ?", le procureur

Le ton est monté haut ce mardi à la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Sens dans l'Yonne, dans une affaire de violences commises le 28 octobre 2021 à Soucy par un homme sur sa compagne. Pour une fois, ce n'est pas le prévenu qui s'est agacé, mais le procureur de la République, en direction de la victime. "Oui, je crie, parce que votre attitude m'agace", se justifie Yacine Benmohammed, "car vous êtes bien contente que les gendarmes interviennent quand vous appelez !"

La victime nie les violences physiques

À l'audience, la jeune femme est revenue sur ses déclarations, expliquant ne pas avoir subi de coups. Pourtant elle avait appelé à trois reprises les gendarmes jeudi dernier. Devant eux, elle avait alors déclaré avoir eu la tête frappée contre le lit, puis avoir été poussée au sol. Il l'aurait aussi saisie par le cou. Elle aurait dû s'emparer d'un couteau pour se défendre et fuir par la fenêtre afin de se réfugier dans la cour, pour échapper à la violence de son homme. "Quand il prend correctement sa méthadone, c'est un tout autre homme", précise la victime, "le problème, c'est qu'il n'a pas un bon suivi médical pour son addiction."

Un débat entre enfermer et soigner

"Vous dites que c'est la faute du médecin si on en est là ?", interroge le président du tribunal. "Oui", répond la victime, cheveux détachés, la voix assurée. Selon elle, la dépendance de son compagnon à la méthadone justifie ses violences. Car les faits ne sont pas nouveaux. Le trentenaire aux cheveux très courts, sweat-shirt noir et yeux creusés, vient d'être condamné, le 23 septembre 2021 pour des violences sur cette même compagne. Et depuis un an et demi de vie commune, les gendarmes sont déjà intervenus à six reprises pour des faits similaires. "Quand on accumule autant de violences sur une même victime, c'est que la méthadone n'est pas le problème", commente le procureur. "Mais je veux rester avec lui, s'il se soigne en psychiatrie", rétorque la femme, "sa place n'est pas en prison, mais dans une structure de suivi renforcé."

Cinq gendarmes reconnus victimes de coups et menaces de mort

Lui est au chômage, elle en formation sans revenus, un bracelet électronique apparaît à sa cheville et elle explique au tribunal être suivie aussi en addictologie. "Madame n'est pas reconnaissante des forces de l'ordre, mais on est là pour la protéger", estime David Kahn, l'avocat des gendarmes venus interpeller le prévenu. L'une avait reçu un coup de tête, l'autre avait été mordu au bras. Trois autres menacés de mort.

"On va clairement au drame avec ce couple" - Le procureur

"On va clairement au drame avec ce couple", assène le procureur lors de ses réquisitions, "car la victime n'est pas capable de se protéger. D'après monsieur, il n'y a pas eu de violences, d'après madame, c'est la faute des médecins. On en oublie qu'il encourt six ans de prison pour ce faits. La seule réponse possible, c'est l'enfermement. C'est en forçant la séparation qu'il n'y aura plus de violences."

Prison ferme avec mandat de dépôt

Le procureur requiert trois ans de prison ferme. Le prévenu est finalement condamné à une peine de 32 mois de prison avec mandat de dépôt. Il devra aussi indemniser les cinq gendarmes parties civiles à hauteur de 3 400 euros pour les préjudices et les frais de justice.