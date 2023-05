Violences contre les élus : 11 faits signalés en Dordogne selon la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté

Sonia Backès a passé la journée en Dordogne ce jeudi pour rencontrer des habitants engagés pour leur quartier et des maires du département.

Sonia Backès estime qu'il faut une certaine forme "d'éducation" auprès de la population pour prévenir les violences envers les élus, les soignants ou encore les policiers. "Il faut alerter la population pour dire que lorsqu'on s'attaque à ces populations, on s'attaque à la République, à la France, on affaiblit notre pays".

Selon la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, "quand des gens en uniformes ou des médecins sont attaqués, ce sont des gens qui nous protègent, qui nous sauvent, donc quand on les attaque, il y a moins de vocations et donc on fragilise la population".

Sur la question des violences envers les élus, la secrétaire d'État rappelle qu'une cellule spécifique a été mise en place au niveau du ministère de l'Intérieur, suite aux violences subies par le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique. Elle indique également qu'au niveau local, en Dordogne, la préfecture fait état de 11 signalements d'élus pour des violences "dont la majorité ont donné lieu à des poursuites judiciaires".

Des citoyens et des casseroles

Pendant sa journée en Dordogne, la secrétaire d'État s'est déplacée sur le marché de Saint-Astier, elle a rencontré des habitants de Coulounieix-Chamiers réunis en conseil citoyen. Ces derniers lui ont présenté les différentes actions qu'ils ont menées depuis 2015 et la création de ce conseil pour améliorer la vie du quartier (affiches en bande dessinée, pièces de théâtre...).

Sonia Backès s'est également rendue à Périgueux pour observer la minute de silence en hommage aux trois policiers tués dans le nord de la France après un accident avec un chauffard. À son arrivée à la préfecture, elle a été accueillie par un concert de casseroles et par une quarantaine de manifestants opposés à la réforme des retraites. Si la secrétaire d'État reconnait le droit de manifestation, elle estime que "taper sur des casseroles n'est pas une colère constructive, le président n'a fait qu'appliquer ce qu'il avait dit qu'il ferait avant son élection".