Violences contre les forces de l'ordre : le blues des policiers du commissariat de Val-de-Reuil dans l'Eure

Ils sont une dizaine de policiers rassemblés devant la porte de leur commissariat de Val-De-Reuil, en soutien à leurs collègues de Champigny-sur-Marne, victimes d'une attaque aux mortiers d'artifice samedi soir. Eux aussi ont connu ça à quatre reprises, entre juin et juillet 2019. C'était moins spectaculaire, mais tout aussi violent pour les cinq fonctionnaires de permanence ce soir-là. La semaine dernière encore, une patrouille de police qui intervenait pour tapage nocturne a été prise pour cible par une dizaine d'individus. Les policiers ont du battre en retraite faute de renforts. "Les collègues sur le terrain sont obligés de reculer ou de ne pas intervenir" explique Johann Maugé, du syndicat Unité SGP Police dans l'Eure. Et quand il y a des interpellations, la réponse pénale n'est pas toujours à la hauteur de ce que souhaiteraient les fonctionnaires. Les deux jeunes interpellés après l'agression de la patrouille dans la nuit du 16 au 17 septembre ont été libérés et convoqués au tribunal correctionnel d'Evreux le 23 avril 2021. Trop loin, trop tard estiment Johann Maugé. "Il y a un sentiment d'impunité quand les collègues interviennent maintenant auprès des jeunes. Ils disent "tu vas faire quoi hein?". Ils n'ont plus du tout peur de nous". C'est même plutôt l'inverse. Il y a quelques années, il y avait deux patrouilles en circulation et un équipage de la BAC, la brigade anti-criminalité. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule patrouille la nuit.

Ils n'ont plus du tout peur de nous - Johann Maugé, Unité SGP Police

À Val-de-Reuil, les effectifs ont été presque divisés par deux. "Il y a dix ans, on était 110, aujourd'hui on est une soixantaine" explique Johann Maugé. Le troisième étage du bâtiment est un étage fantôme. Les enquêteurs aussi sont moins nombreux, alors évidemment certains dossiers traînent quand il y a plus urgent à traiter. "On a environ 5500 dossiers en flux continu pour 10 enquêteurs" explique Pierre Bachelet, du syndicat Alliance, "ça fait une moyenne de 550 dossiers par enquêteur, vous comprenez bien qu'on n'a pas les moyens de traiter les dossiers qui nous sont dévolus". Pierre est en poste à Louviers habituellement. Cette semaine, il vient prêter main forte à ses collègues rolivalois, en tant qu'OPJ (Officier de Police Judiciaire) quand il y a des gardes à vue à gérer. Il n'y en a qu'un seul à Val-de-Reuil et pas d'ouverture de poste prévue. Le département n'attire d'ailleurs pas vraiment. Dans l'Eure, les policiers n'ont pas droit à la prime de fidélisation que touchent leurs collègues des départements limitrophes. "C'est le serpent qui se mord la queue" constate Johann Maugé,"quand les collègues se renseignent sur un poste dans le 27, et quand ils voient les conditions de travail déplorables qu'on a, ça leur donne pas du tout envie de venir et les collègues qui sont là veulent tous s'en aller".

Les syndicats attendent donc des solutions concrètes de la part de leur ministre, ce mardi. Jeudi, ils rencontreront le Président de la République.