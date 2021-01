Violences contre un pompier à Lunéville : l'agresseur condamné à de la prison ferme

"L'agression d'un pompier finit #enprison", prévient le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, sur les réseaux sociaux. L'agresseur était poursuivi pour des violences et menaces de mort.

L'agression d'un sapeur pompier lors d'une intervention s'est déroulée le 22 mai dernier à Lunéville, indique sur les réseaux sociaux le SDIS, le Service d'incendie et de secours départemental de Meurthe-et-Moselle.

L'agresseur était poursuivi pour "violences, menaces de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l'encontre d'un sapeur pompier, et dégradation de véhicule public". Selon les services de secours, l'homme a été condamné le 15 janvier dernier à trois mois de prison ferme et doit payer des dommages et intérêt à la victime.