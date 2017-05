Violences contre la police à Brive : le tribunal prononce une condamnation et une relaxe

Deux hommes étaient jugés, ce vendredi, par le tribunal correctionnel de Brive après une poussée de violence il y a un mois dans la foulée du démantèlement de trafics de stupéfiants. Un homme a été condamné, l'autre relaxé.

Ils étaient poursuivis pour avoir participé à la poussée de violence dans les quartiers populaires de Brive, il y a un mois. Des violences sur fond de représailles contre la police et la justice qui avaient mis fin à des trafics de stupéfiants et prononcé des condamnations. Ce vendredi, un jeune homme de 18 ans sans antécédent, mais incarcéré depuis les faits, devait répondre d'outrages et de menaces sur les policiers, mais aussi de violences et de dégradations de bien public pour avoir caillassé une voiture de police. Il a été condamné à dix mois de prison dont cinq avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans, obligation de soins, de travailler et d'indemniser les victimes. Il passera le week-end en prison avant que sa peine soit aménagé moyennant le port d'un bracelet électronique. En revanche, un autre homme de 36 ans, jugé pour outrages en récidive pour s'en être pris à un policier dans le quartier de Tujac, a été relaxé. Le parquet a immédiatement fait appel de cette décision du juge.