Indre-et-Loire, France

La mairie de Joué-les-Tours porte plainte et se porte partie civile après les violences urbaines de la nuit d'Halloween dans le quartier de la Rabière. En outre, le maire Frédéric Augis convoque les parents des enfants et des adolescents qui s'en sont pris cette nuit là aux forces de l'ordre. Huit voitures ont été brûlées, des abribus détruits, une voiture de police caillassée et un jeune a été interpellé. On a appris que quatre autres voitures avaient été incendiées la nuit suivante. Le maire est d'autant plus indigné que dans la nuit de mercredi à jeudi, parmi les casseurs, des enfants et adolescents qui sont scolarisés à Joué-les-Tours ont été reconnus.

Ce ne sont pas 25 à 30 gamins qui vont faire la loi dans la ville. On en connait une grande partie donc les parents vont être invités dans mon bureau. Je veux comprendre si cet appel insensé à "la purge" contre les forces de l'ordre sur les réseaux sociaux est la seule raison de ce déchaînement de violence ou s'il y a autre chose. Et je veux savoir pourquoi des enfants qui habitent et vivent à La Rabière se sont retrouvés en première ligne de cette guérilla urbaine - Frédéric Augis, maire de Joué-les-Tours

Les premières convocations sont déjà parties. En tout cas, le maire de Joué refuse que ces violences urbaines à la Rabière restent impunies. Il porte plainte et se porte partie civile aux côtés des propriétaires des voitures brûlées qui sont les premières victimes.

À chaque fois qu'il y aura une voiture brûlée à Joué-les-Tours dorénavant, la ville déposera plainte et se portera partie civile. Ce sont des actes graves et il y a des victimes - Frédéric Augis

Le maire de Joué-les-Tours conclut que, s'il n'est pas la justice, il est le maire et que c'est lui qui doit garantir la sécurité dans sa ville.