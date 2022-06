Violences dans le foot - Abdel, éducateur, arrête tout : "Je ne veux pas que mon gamin finisse orphelin"

Ce mercredi, au théâtre de Cugnaux, le district de la Haute-Garonne va dévoiler un clip de sensibilisation pour que cessent les violences verbales et physiques sur le bord des terrains chaque weekend. Ce petit film devrait au fil des jours faire le tour du monde du football pour dénoncer des cas de violences de plus en plus graves relevés par le district. Nous avons rencontré Abdel, un éducateur agressé en début de saison et qui a décidé de jeter l'éponge.

Coups de poing et fracture du sternum

En septembre dernier, alors que la saison démarre, Abdel signifie à un enfant qui rentre de vacances au Maroc qu'il faudra observer une semaine sans entraînement puisque le pays est sous liste rouge à cause du Covid et qu'il faut donc observer une période de quarantaine. "Il allait rater juste deux séances, le mercredi et le vendredi. Sauf que le mercredi, j'ai été surpris de le voir arriver avec son père. Très agressif, il fait rentrer son enfant de force. Le papa vient me voir, m'insulte, saute le grillage et me donne un coup de poing. On tombe tous les deux par terre. Mon adjoint vient nous séparer et se prend un coup de coude : fracture du sternum pour lui. Heureusement, un parent a appelé les gendarmes. Sans leur arrivée, je pense qu'il y aurait eu un meurtre ce jour-là", explique Abdel.

Les deux hommes ont porté plainte, le procès du parent se tiendra à Toulouse à la fin du mois de juin. Abdel, lui, a décidé de tout arrêter : "C'est ma dernière année. C'est clair et net, ça devient trop dangereux. On est là pour leurs enfants et on est remercié de cette façon. Cela devient compliqué. Dans les têtes des parents, leurs enfants sont des Cristiano Ronaldo ou des Mbappé. Ils sont dans leur bulle. Ils vendent de faux rêves à leurs enfants et ça, c'est très grave. C'est un cauchemar, on ne dort pas bien. J'y pense tous les jours. A 61 ans, prendre un coup de poing au visage et se retrouver par terre, on n'oublie pas facilement. Sur le côté psychologique, on est vraiment détruits. Détruits."

Abdel : "Il faut que ça cesse"

Selon cet éducateur, le risque de voir les bénévoles lâcher à cause des violences est immense : "Le football amateur est très menacé. Quand il n'y aura plus de bénévole, il n'y aura plus de foot. On se sacrifie pour les autres mais quand ça commence à toucher notre sécurité et notre santé, là on atteint un autre stade. Etre obligé de faire rentrer un gamin pour éviter un drame, ce n'est pas possible. Les gamins n'y sont pour rien, ce sont les parents, mais à un moment donné il va falloir trancher. Il faut l'exclusion. On va me dire que ce n'est pas la faute des enfants, mais moi aussi j'ai des enfants. Je ne veux pas le laisser orphelin. On est là sur le terrain mais on n'est pas sûr de rentrer le soir."