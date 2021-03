Violences dans les quartiers Nord de Blois : "c’était la guerre"

"C'est un quartier calme. Aujourd'hui, j'ai peur", souffle une habitante. Ce mardi soir, des violences ont éclaté dans la cité du Loir-et-Cher, après un accident grave de la circulation. Des affrontements se sont produits entre des centaines de jeunes et les forces de l'ordre. Vandalisme, incendies volontaires, violences, le procureur de la République de Blois a fait un point sur la situation ce mercredi. Plusieurs enquêtes sont ouvertes dont l'une pour tentative d'homicide sur des forces de l'ordre. Des habitants craignent de nouveaux incidents.

Tout commence par un contrôle de police d'une voiture à 18h30 avenue de France à Blois. Selon le procureur de la République, Frédéric Chevalier, son conducteur refuse d'obtempérer et prend la fuite. S'ensuit une course poursuite qui se termine par un grave accident. La voiture grille à un feu rouge, percute des voitures avant de se retrouver sur le toit. Il y a quatre blessés, dont deux en état d'urgence absolue, qui étaient à bord de la première voiture. L'un des deux blessés, un mineur de 15-16 ans, est toujours en urgence absolue et hospitalisé au CHRU de Tours. L'autre, un majeur d'un peu plus de 18 ans, a été pris en charge par l'hôpital de Blois.

Ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait

Un peu plus d'une heure et demi après les faits, explique le procureur, des violences éclatent notamment sur l'avenue de France. Des centaines de jeunes font face à plus de 300 membres des forces de l'ordre. "J'ai vu des jeunes jeter des pierres, des feux d'artifices, crier et insulter les nombreux policiers qui leur faisaient face. Et puis ils se sont attaqué à l'Aldi", explique Prosdevie, une habitante du quatrième étage d'un immeuble qui donne sur ce supermarché. Sur le parking de l'établissement, on peut voir encore quelques traces noires où se trouvaient les caddies incendiés. Sur le côté du magasin, les traces du début d'incendie sont également visibles.

Devant le supermarché Aldi, il reste des traces des caddies incendiés. © Radio France - Virginie Vandeville

C'est par le côté, selon des habitants que France Bleu Touraine a interrogé, que certains jeunes du quartier se seraient faufilés à l'intérieur du supermarché pour vandaliser les lieux. Les quelques employées que nous avons croisé nous ont fait part de leur tristesse face à ce spectacle. D'autant que le magasin avait ouvert depuis seulement une semaine. "Ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Comment je vais faire pour faire mes courses ? Comment on fait quand on n'a pas les moyens d'acheter un ticket de bus ? Les autres commerces sont vraiment loin. Cela me met en colère", déplore une autre habitante.

Le magasin Aldi incendié © Radio France - Virginie Vandeville

C'était la jungle, c'était la guerre

"J'ai eu très peur. J'avais la chair de poule. Je n'ai jamais vu ça! J'ai cru qu'il y a avait trois-quatre morts", raconte encore Prosdevie. "C'était la jungle, c'était la guerre", ajoute sa sœur Jessy. "Il y avait eu des violences en 2014. Depuis le quartier était calme. Mais hier soir, c'est le pire que j'ai jamais vu. J'étais hébétée. Et puis, cet hélicoptère qui passait sans cesse, c'était incroyable", précise Jessy, qui habite le quartier depuis 10 ans.

Cela va recommencer

Pour ses habitantes, le pire est encore à venir. "Cela va recommencer, c'est sûr et dès ce mercredi soir. J'ai vraiment peur. Ne serait-ce que sortir aujourd'hui, j'ai peur que l'on vienne m'embêter", déplore Jessy.

Un climat détérioré dans le quartier en un an

Une inquiétude partagée par Evelyne, 76 ans. Elle a entendu elle aussi ces violences, mais ne savait pas vraiment d'où cela venait. Aucun doute pour cette ex-enseignante, "c'est cette année de crise qui a provoqué en partie ces violences. Depuis un an, le quartier s'est beaucoup détérioré. J'ai vu beaucoup plus de jeunes en errance, des bandes proliférer. Il y a un vrai climat de violence. Je me sens impuissante face à ce qui s'est passé."

De nombreux dégâts

Outre l'attaque du supermarché, des abris bus ont été également détériorés et des voitures incendiées.

Des jeunes ont tenté de s'attaquer à une pompe à essence de la station service Avia, à quelques centaines de mètres de l'avenue de France à Blois. - DR

Un peu plus loin, certains jeunes ont également tenté d'incendier au cocktail molotov, sans succès, une pompe à essence de la station-service Avia.

Un cocktail molotov a été retrouvé par les employés de la station service Avia, dans les quartiers Nord de Blois. - DR

Face à ces violences, un présence policière est présente depuis ce mercredi matin dans le quartier. Près de 300 forces de police, BRI et gendarmerie, seront également mobilisées dans la nuit de mercredi à jeudi pour assurer un retour à la sérénité dans le quartier. Une prolongation de la présence d'effectif souhaitée et demandée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Trois enquêtes en cours

Un première enquête est ouverte assure Frédéric Chevalier, le procureur de la République, sur le refus d'obtempérer concernant le conducteur de la voiture, toujours ce mercredi en fuite. Une autre enquête est également ouverte par la Direction départementale de la sécurité publique du Loir-et-Cher sur les violences urbaines de la nuit dernière. Enfin, une dernière concerne la tentative d'homicide sur des forces de l'ordre. En effet, un camion fou, dont les passagers ont réussi à s'extraire, à tenter pendant la nuit de foncer sur les effectifs de police et gendarmerie.