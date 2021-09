Ligue 1 : "Nos Ultras sont exemplaires", se félicite le responsable sécurité du Clermont Foot 63

Le début de saison de Ligue 1 a été marqué par de nombreux incidents et faits de violences dans plusieurs stades. Le comportement des supporters clermontois est pour l'heure exemplaire et le club s'attache à ce que ça dure.

Matchs arrêtés à Montpellier, à Nice, envahissements de terrain à Lens, bagarres à Angers, jets de projectiles à Metz, insultes en tout genre, le retour post-confinement du public dans les stades de Ligue 1 ne se fait pas sans heurts. Le Clermont Foot 63 découvre l'élite et ses rencontres potentiellement sous tensions.

Après sept journées de championnat, les ultras auvergnats qui ne forment désormais qu'un groupe se sont montrés exemplaires, malgré des provocations à Lyon ou encore à Paris. Les dirigeants du CF63 se donnent les moyens d'être dignes de l'élite. L'occasion de faire le point avec Raphaël Clémente, stadium manager en charge de la sécurité au Clermont Foot 63.

France Bleu Pays d'Auvergne : le football français vit et subit un inquiétant début de saison dans les tribunes avec une multiplication de faits de violences. Cela vous inquiète, vous qui découvrez la Ligue 1 ?

Alors nous, on les vit plutôt à distance parce qu'on a la chance de ne pas les vivre dans notre stade. Et pour toutes les fois où on a eu la chance de se déplacer dans des beaux stades, que ce soit à Bordeaux, Lyon, Paris ou encore à Rennes, on n'a pas eu à vivre ces faits qui sont pas top. Même si on a eu à gérer quelques provocations (NDLR : à Lyon et Paris) de supporters adverses.

On a mis en place un dispositif de médiateurs sur le stade, on est le seul club en France à l'avoir fait

Vous faites tout ce que vous pouvez pour éviter tout incident à la fois au stade Gabriel-Montpied et lors des déplacements. C'est un défi permanent ?

On est très vigilant, on essaie de travailler plutôt dans cet état d'esprit-là. On a mis en place des choses sur le stade pour faire en sorte que nos supporters soient écoutés. Donc, on a un super référent supporters qui fait un travail de dialogue en amont des matchs, qui est exceptionnel et on a mis en place depuis peu - on est le seul club en France à l'avoir fait - un dispositif de médiateurs sur le stade pour essayer justement d'augmenter le dialogue entre supporters et la partie sécurité, pour essayer de désamorcer les différents faits répréhensibles qu'il pourrait y avoir sur un match. Et on essaie de faire autant de pédagogie que possible pour apprendre à nos nouveaux supporters comment se tenir avec courtoisie dans un stade.

Le dialogue est très bon, nos supporters sont exemplaires depuis le début de la saison

Pour cette montée en Ligue 1, les Ultras se sont regroupés et le dialogue est plutôt fluide avec eux ?

Oui le dialogue est plus que fluide. Ils ont leur mouvement qu'on respecte. Mais après, on essaie de travailler main dans la main pour grandir ensemble. Donc, on en parlait en off sur les derniers matchs de la saison passée en se disant qu'on allait construire une belle tribune ensemble. Et puis, quand la montée a été finalisée, là, on a commencé à mettre en place des choses ensemble et le dialogue est très bon. Nos supporters sont exemplaires depuis le début de la saison.

Tous les matchs sont à prendre avec le plus grand sérieux en termes d'organisation, de sécurité. Il y a quand même des matchs qui sont plus à risques que d'autres.

Oui, en effet, il y a des matchs qui sont classés à risques. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille main dans la main avec les autorités locales. Elles aussi sont montées en Ligue 1. C'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on se voit en réunion de sécurité. On a nos dispositifs de base. Et puis on aura des dispositifs un peu plus importants que sur des matches dits à risques.

La métropole continue de travailler pour améliorer la partie sécurité du parcage "visiteurs"

Pour gérer les groupes de supporters visiteurs qui viennent au stade, il y a tout un protocole qui est mis en place. Il y a aussi des infrastructures qui vont encore être améliorer pour mettre tout le public en sécurité ?

Oui, à l'intersaison, un gros travail de mise aux normes, de nouvelles tribunes a été fait par la métropole. On a travaillé vraiment main dans la main sur ce projet ambitieux. Et puis, la métropole ne s'arrête pas là et ils vont travailler justement pour encore densifier la partie sécurité du parcage" visiteurs". Ça va se mettre en place dans les prochains matchs.

La recrudescence des violences depuis le début de la saison implique que vous ayez une organisation et un dispositif de sécurité renforcé aujourd'hui ?

Aujourd'hui, le dispositif est présenté aux autorités et il est validé. Après, bien sûr, on le densifie ou alors on réoriente certaines forces en présence sur le match à certains endroits pour être dissuasifs. Oui, on essaie de toujours calibrer notre dispositif en fonction du match. Après, on n'a pas de directive particulière, mais notre dispositif complet est validé à chaque match par les délégués du match et par les autorités locales parce qu'on fait des réunions de sécurité en amont de chaque rencontre.

Quand on est responsable de la sécurité, on regarde plutôt les résumés d'après-match

On prend l'exemple du prochain match, le déplacement de l'AS Monaco dimanche. Combien de supporters adverses sont attendus et combien de personnels de sécurité cela engage ?

La particularité des parcage "visiteurs", c'est que la sécurité est assurée par l'équipe visiteuse. Donc là, Monaco nous envoie un dispositif de stadiers que nous renforçons avec nos agents sur place. Donc, on aura un très bon dispositif pour accueillir 400 supporters environ.

Dernière question plus personnelle, comment on vit un match quand on est en charge de la sécurité ? Avec des oreillettes et les yeux un peu partout ? On profite pas forcément toujours du spectacle ?

On ne profite pas trop du spectacle. On est plutôt à regarder les résumés d'après-match ou les matches complets, si on a le temps. Mais en effet, la vigilance est accrue, on fait attention à tout, que ce soit à domicile comme à l'extérieur dans un parcage dont oui, on essaie d'être vigilant et de faire attention à tout, mais on a aussi très bonnes équipes qui sont sur le terrain et on s'appuie sur elles.