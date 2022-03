Des sympathisants de l'ultra droite passent à tabac deux jeunes en mai 2017 à Nantes : jusqu'à 8 ans de prison

C'est peu avant 23h que la cour d'assises de la Loire-Atlantique a rendu son verdict dans le procès de quatre hommes, âgés de 23 à 32 ans aujourd'hui, membres de l'ultra droite, poursuivis pour des faits de violences aggravées à l'encontre de Steven Dardenne et Erwan David, 21 et 23 ans aujourd'hui. Les faits remontent à la nuit du 7 au 8 mai 2017. C'est le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, un contexte politique particulier, avec des manifestations tendues en centre-ville. Les deux victimes sont poussées au sol puis frappées à coups de pieds et de bouteille en verre par des sympathisants du GUD, ancienne organisation d'extrême droite. L'agression a eu lieu à hauteur de l'arrêt de tram Du Chaffault alors que les deux victimes rentraient chez elles à vélo.

Direction la prison dès ce vendredi soir pour deux accusés

Ce soir, après sept heures de délibéré, la cour d'assises a reconnu les quatre accusés coupables de l'ensemble des faits reprochés, des violences volontaires avec trois circonstances aggravantes. En l'occurrence en réunion, avec arme et avec prémédication. Joyce Burkart, 32 ans, déjà condamné pour violences par le passé, est reconnu coupable des violences sur les deux victimes. Il écope de 8 ans de prison ferme. François Mamès Cosseron de Villenoisy est lui reconnu coupable des violences sur Erwan David, la victime la plus touchée, une infirmité permanente ayant été reconnue. Sa peine : 6 ans de prison. Les deux ont pris la direction de la prison dès l'énoncé du verdict puisqu'un mandat de dépôt à effet immédiat a été prononcé.

Antoine Desbas, 23 ans, et Matthieu Gaultier de la Richerie, 24 ans, sont eux condamnés à une peine de trois ans de prison avec sursis pour des violences commises sur Steven Dardenne. Agé de 16 ans à l'époque des faits, Steven Dardenne s'était vu prescrire 5 jours d'ITT. Il fait toujours avec des angoisses.

L'avocate générale avait requis dans la matinée des peines allant de 2 ans à 10 ans de prison. Véronique Wester-Ouisse, avait parlé d'une agression "ultra violente".

Quelques réactions

"Les peines prononcées sont conformes à ce qu'il s'est passé. La cour d'assises a apprécié avec justesse la participation des uns et des autres", a expliqué l'avocat de Steven Dardenne, Me Loïc Bourgeois. "Mon client assume ce verdict, il s'attendait à une condamnation", a réagi pour sa part l'avocat de François Mamès Cosseron de Villenoisy, Me Loïc Cabioch. Les accusés disposent désormais de 10 jours pour un éventuel appel.

Un dispositif policier particulier avait été mis en place pour la fin de ce procès sensible. Le verdict a été rendu dans le calme et les différentes parties sont reparties du palais de justice sous escorte policière.

Rappelons qu'un cinquième homme Tanguy Martin a été mis en cause dans ce dossier. Il est décédé de manière accidentelle à l'été 2020.