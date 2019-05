Violences du 1er mai : plus de 300 gardes à vue, les premières comparutions ce jeudi

À Paris, des heurts entre "black blocs" et forces de l'ordre ont émaillé le défilé.

Après les violences du 1er mai, 315 personnes sont placées en garde à vue à Paris. La préfecture de police de Paris a dénombré 330 interpellations et plus de 15.000 contrôles préventifs effectués par les forces de l'ordre. Dans le détail, 303 majeurs et 12 mineurs ont été placés en garde à vue à Paris.

Intrusion dans l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière et un commissariat visé par des projectiles

Parmi les gardés à vue, "plus de trente" l'ont été à la suite de l'irruption de dizaines de participants au défilé dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le directeur général des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, compte porter plainte. Autre image marquante de ce 1er mai : un commissariat du 13e arrondissement ciblé par les manifestants. Des échanges de projectiles et de gaz lacrymogènes ont eu lieu devant l'hôtel de police vers 16h ce mercredi.

💥🇫🇷1ER MAI - Des manifestants ont tenté d’attaquer le commissariat du XIIIe arr. de #Paris avant d’être repoussé par des policiers. Un CRS a été hospitalisé après avoir reçu un pavé sur la tête (BFMTV). pic.twitter.com/i1XVYlt2Gr — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) May 1, 2019

Concernant le bilan humain on compte une quarantaine de blessés dans toute la France, 14 chez les forces de l'ordre. Un CRS a reçu un pavé sur la tête, il est toujours hospitalisé.

La journée du 1er mai a été "volée par la violence de quelques-uns", estime le ministre de l’intérieur, Christophe Castaner.