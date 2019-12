Violences en centre-ville du Mans : cinq personnes convoquées au tribunal en avril 2020

Le Mans, France

Fin de la garde à vue pour les cinq jeunes hommes interpellés au Mans après les violences commises en centre-ville le samedi 14 décembre 2019. Dans un communiqué, le parquet indique ce lundi 16 décembre qu'ils "comparaitront devant le tribunal correctionnel du Mans le 6 avril 2020, pour les faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, ainsi que, pour deux d'entre eux, pour port d'arme de catégorie C (coup de poing américain et matraque télescopique)".

Battes de base-ball et barres de fer

Ce raid visant notamment le bar Le Lézard a été mené par une quarantaine de personnes armées pour certaines de battes de base-ball et de barres de fer. Il s'est produit samedi peu après la marche organisée comme chaque année dans le Vieux-Mans par des militants identitaires qui commémorent le "souvenir vendéen", marche soutenue entre autres par le candidat du Rassemblement national aux municipales ; des militants antifascistes avaient organisé une contre-manifestation place des Jacobins. Le bris de vitrines et le saccage des terrasses ont été revendiqués par le groupuscule "Ouest Casual" sur sa page Facebook.

Interdiction de paraître au Mans avant le jugement

Dans son communiqué, le parquet précise que les cinq personnes interpellées, "âgées 19 à 25 ans", sont "domiciliées à Angers, Rennes, Le Mans, ou en région parisienne". Il indique également que le juge des libertés et de la détention doit se prononcer sur leur placement sous contrôle judiciaire dans l'attente du jugement et qu'il a requis "une interdiction de détenir des armes, de paraître au centre ville du Mans, de manifester, de participer à des activités associatives en lien avec les faits et d’entrer en contact avec les co-auteurs ou complices". L'enquête des policiers manceaux se poursuit, avec notamment l'analyse des images de la vidéo-surveillance.