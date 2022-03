Incendie au Tribunal d'Ajaccio, interpellations...Le coordonnateur pour la sécurité en Corse répond

Après plusieurs jours de manifestations parfois très violentes devant les bâtiments publics de l'île, on déplore des dizaines de blessés, et aussi de graves dégradations sur des bâtiments d'Etat et de justice. Michel Tournaire, coordonnateur pour la sécurité en Corse, répond à nos questions.

Depuis le 2 mars et l'agression de l'ex ennemi public numéro 1 Yvan Colonna par Franck Elong Abe, autre détenu de la prison d'Arles (lié lui à la mouvance de l'islam radical), les tensions augmentent chaque soir.

L'apogée a été atteint ce mercredi 9 mars avec, outre de nouveaux affrontements, l'incendie et le saccage de l'entrée tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Après ces jours passés, les forces de l'ordres déploraient ce jeudi une dizaine de blessés, mais "aucun hospitalisé et aucun membre des forces de l'ordre blessé sur les événements d'hier soir", précisait ce matin Michel Tournaire.

Le coordonnateur pour la sécurité en Corse a accepté de faire le bilan sur ces derniers jours.

"On recherche tous l'apaisement. [...] Le droit de manifester est un droit constitutionnel, légitime. Les troubles à l'ordre public comme on a pu les vivre à Ajaccio, Bastia ou Calvi sont difficilement compréhensibles". Michel Tournaire.

RCFM -Est-ce que vous comptez interdire ces manifestations ?

-D'abord il faut voir comment vont se passer les choses dans les jours qui viennent. À ce jour, les deux préfets n'ont pas pris d'arrêté d'interdiction de manifester", rappelle simplement M. Tournaire.

L'entrée principale du tribunal d'Ajaccio endommagée le 9 mars 2022 suite aux manifestations en réaction à l'agression d'Yvan Colonna © Radio France - Paul Ortoli

"La détermination et la hargne font que ces systèmes de protections sont parfois inefficaces"

Les événements de la nuit de mercredi à jeudi ont notamment de quoi interroger. Trois personnes ont été interpellés et dirigées vers une des sections judiciaires de la Police nationale, précise Michel Tournaire. "Des personnes soit qui avaient sur elle des projectiles, des cocktails molotov, soit qui ont été pris sur le fait d'agressions physique ou de jet de cocktails, dangereux pour elles et pour autrui. On a retrouvé beaucoup de matériel, des tessons de bouteilles vides..." liste le coordonnateur.

Concernant l'acte le plus fort perpétré durant ces dernières nuits à savoir l'assaut et le saccage par une partie des casseurs du palais de justice d'Ajaccio (vitres cassées, portail incendié, hall retourné, caméras détruites), la protection était semble-t-il limitée face à la colère ambiante.

"Les événements des jours précédents ont montré que les manifestants souhaitaient s'en prendre aux bâtiments publics. Les faits sur le tribunal et la maison d'arrêt montrent la violence de ceux qui ont commis ces dégradations. Il sont rentré par intrusion et ont commencé à saccager et à mettre le feu au rez-de-chaussée du tribunal

RCFM - N'y avait-il pas de de moyen d'empêcher cela?

-Il y a des systèmes de vidéoprotection, il y a des systèmes qui sont gérés de manière précise et automatisée. Après, la détermination et la hargne font que ces systèmes de protection sont parfois inefficaces".

Vers un geste de la part de l'Etat ?

RCFM - Quels sont les échanges que vous avez eu avec Paris ?

-[...]La séquence depuis une semaine fait que nous sommes sur des enjeux de sécurité et d'ordre public. [...] Ce que je peux vous dire c'est que nous sommes en lien fréquent et quotidien avec les autorités centrales et les problématiques corses, quelque soit leur nature, sont prises en compte

RCFM - Va-t-on vers un geste d'apaisement ?

-Je ne suis pas dans le secret des Dieux, ni dans les réflexions nationales, je suis dans les réflexions locales. Je réitère le terme des deux communiqués de presse qui émanent des deux préfectures qui énoncent un certain nombre de prises à partie et de violences inadmissibles, et qui appellent au sens de la responsabilité".

Concernant la réponse policière, Michel Tournaire rajoute enfin que "pour ce qui concerne les forces de sécurité, les deux préfets ont appelé à la modération, et dans le cas où elles seraient appelées à répliquer, de faire avec proportionnalité".

La suite de cette interview est à écouter dans nos prochaines éditions radio.