Violences en marge des manifestations : le gouvernement réfléchit à une nouvelle "loi anti casseurs"

Le gouvernement veut s'attaquer aux casseurs. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a assuré mercredi sur franceinfo qu'une réflexion sur une loi "anti-casseurs" va commencer ce vendredi avec Gérald Darmanin. Un nouveau texte après les violences en marge des manifestations contre la réforme des retraites, notamment celles du 1er mai, au cours de laquelle 406 policiers et gendarmes ont été blessés en France ainsi que 61 manifestants selon le ministère de l'intérieur. L'exécutif commence à esquisser les contours de ce projet.

ⓘ Publicité

"Je veux faire tout pour qu'on évite ces agressions scandaleuses de policiers. Je veux que l'on évite que des casseurs viennent tuer du flic", a déclaré le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. "Je ne sais pas s'il est opportun d'agir dans l'émotion, il faut agir dans la réflexion", précise le garde des Sceaux.

Un "délit de construction de barricades"

Parmi les premières pistes envisagées, selon les informations de franceinfo , la création d'un "délit de construction de barricades". Le gouvernement voudrait aussi mettre en place une mesure pour permettre aux préfet de prononcer des interdictions administratives de manifester. Une mesure qui avait déjà été proposée en 2019, en plein mouvement des gilets jaunes , mais qui avait censurée par le Conseil constitutionnel.

Pour le syndicat de policiers Unité SGP Police FO, il est temps de légiférer. Linda Kebbab, sa déléguée nationale, assure ce jeudi sur franceinfo que la présence des casseurs dans les manifestations est "un problème franco-français qu'on ne rencontre pas dans les autres pays européens". "On ne peut plus tolérer le fait que des policiers soient littéralement agressés par des armes de guerre, des bombes agricoles artisanales, des cocktails Molotov. Donc oui, il faut légiférer", dit-elle. Linda Kebbab regrette que "l'autorité judiciaire" en France soit "complètement démunie et dépassée". Elle souhaite que la France s'inspire de ses voisins européens : "Quand on va en Allemagne ou en Grande-Bretagne, les casseurs sont très lourdement sanctionnés et sont interdits de revenir dans les manifestations, ce qui n'est pas le cas en France", souligne-t-elle.

"Une inflation législative toujours plus répressive"

Cette nouvelle "loi anti casseurs" est critiquée par des magistrats et des juristes qui craignent une limitation du droit de manifester. "Je partage les doutes d'Eric Dupond-Moretti", réagit ce mercredi sur franceinfo l'avocat Arié Alimi, également membre de la Ligue des Droits de l'Homme. "Je doute que l'on puisse réagir systématiquement à un fait divers ou à un moment d'émotion avec une inflation législative toujours plus répressive", explique Arié Alimi, "ça n'est pas la bonne réponse parce qu'il y a déjà un code pénal particulièrement volumineux, que les policiers ne savent plus quelle infraction choisir quand ils doivent interpeller des gens dans les manifestations." L'avocat se dit également préoccupé "pour la démocratie' : "à force de surenchérir en matière sécuritaire (...) on érode la démocratie. Donc je partage les doutes d'Eric Dupond-Moretti."