Violences en réunion à Laval : 24 mois de prison pour l'un des auteurs

Les faits se sont produits derrière le Carrefour Market du boulevard Félix Grat, à Laval. Un groupe de jeunes marginaux est en train de boire de la bière, déjà passablement éméchés. Un peu plus loin un SDF d'une trentaine d'années, boit lui aussi de son côté. Puis, alors qu'il croit percevoir un mauvais regard venant du groupe, il commence à les insulter. Un jeune se lève, l'autre le pousse et la bagarre s'ensuit. A trois contre un.

Des coups de pieds au visage

L'homme est à terre. Coups de poing, coups de pied. Il a le visage en sang. Pour finir, un grand coup de pied en pleine tête. La victime souffre de plusieurs fractures. Il est transporté à l'hôpital, à l'arrivée de la police, mais refuse de porter plainte. Les trois autres, dont une mineure, sont interpellés.

Deux jeunes en comparution immédiate

Deux jeunes de 22 et 23 ans ont été jugés, en comparution immédiate, lundi 26 avril. Ils ont reconnu les faits. Le plus âgé a été condamné à 24 mois de prison, dont six mois fermes, et maintenu en détention.