Violences en série dans la prison surpeuplée du Pontet

La maison d'arrêt du Pontet est occupée à 161% et les cas d'agressions entre détenus ou à l'encontre de surveillants se multiplient. Les syndicats et les avocats alertent et réclament des moyens pour les conditions de vie des détenus et les conditions de travail des agents.

Le centre pénitentiaire du Pontet (Vaucluse) © Radio France - Jean-Pierre Burlet À la prison du Pontet, les agressions sont devenues monnaie courante. En début de semaine, c'est un agent pénitentiaire qui s'est fait insulter, menacer et saisi violemment au cou par un détenu. Il y a quelques semaines, c'est un détenu qui a eu la mâchoire fracassée et a du se faire opérer. Le climat de violences s'explique en partie, d'après les avocats et les syndicats pénitentiaires, par la surpopulation carcérale. À la maison d'arrêt, elle monte à 161%. ⓘ Publicité Une ambiance électrique à craindre pour l'été D'après le bâtonnier d'Avignon, Jean-Maxime Courbet, *une quarantaine de détenus dorment par terre, sur un matelas, à trois par cellule. "Imaginez ce que ce sera en plein été"*, quand la température des cellules ne baissent pas en dessous des 35 degrés la nuit. La surpopulation, la promiscuité engendrent selon lui des tensions, que les surveillants, trop peu nombreux, n'arrivent plus à endiguer. Marc Geiger, le bâtonnier de Carpentras va dans le même sens. Il estime que le nombre réel d'agressions entre détenus est sous-estimé puisque les personnes agressées "n'osent pas dénoncer leur agresseur, par peur que ça recommence". L'avocat ajoute que "ces détenus sont privés de liberté certes mais il faut qu'ils puissent préparer leur sortie et leur défense dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, au Pontet, ça n'est pas le cas".