Violences entre Turcs et Arméniens sur l'A7 à Reventin-Vaugris : deux personnes mises en examen

Un peu plus d'un mois après les affrontements entre membres des communautés turque et arménienne, au péage de Reventin-Vaugris (Isère), deux hommes - un père et son fils -viennent d'être mis en examen par une juge d'instruction à Vienne pour des faits de violences aggravées.