Violences et agressions sexuelles au centre de l'enfance d'Eysines : un documentaire choc sur France 3 mercredi soir

Eysines, France

France 3 diffuse ce mercredi à 21h00 un documentaire choc "Enfants placés, les sacrifiés de la République". Une enquête signée Sylvain Louvet pour l'agence CAPA. Ce documentaire a été réalisé en partie au Centre Enfance et Famille d'Eysines géré par le Conseil départemental.

Sylvain Louvet a proposé à un journaliste de se faire embaucher comme éducateur dans le foyer et de filmer en caméra cachée. Les images sont accablantes. On y voit de multiples scènes de violence entre enfants mais aussi entre éducateurs et enfants. Des témoignages relatent également des faits d'agressions sexuelles et de viols entre mineurs.

Certaines semaines on nous rapportait 3 ou 4 cas d'agressions sexuelles. On fabrique ici les prédateurs sexuels de demain

- Une ex-employée du centre

Le scandale ne date pas d'hier

En 2017 France Bleu Gironde avait relayé l'alerte lancée par des salariés du foyer qui dénonçaient des faits similaires. Le département avait promis de faire toute la lumière sur ces dysfonctionnements. Deux ans plus tard les problèmes semblent persister.

Sylvain Louvet, réalisateur du documentaire Copier

Après avoir visionné certaines images du documentaire les responsables du centre d'Eysines et le Conseil départemental de la Gironde ont saisi la justice. Une enquête a été ouverte. L'institution promet de nouveau de prendre les mesures qui s'imposent mais reconnait son impuissance face à des cas qui relèvent parfois plus de la psychiatrie que de l'aide sociale.