Violences et cambriolages : le bilan 2016 en Normandie

Selon les chiffres du ministère de l'intérieur publiés ce jour par le quotidien Le Figaro : 3,7 millions de crimes et délits ont été enregistrés par les policiers et gendarmes en 2016 en France. En Normandie, c'est le département de la Seine Maritime qui est le plus touché.

Jamais la violence n'avait été aussi forte en France. Selon les chiffres du ministère de l'intérieur publiés ce mardi par Le Figaro 3 millions 700 000 crimes et délits ont été commis en 2016 dans notre pays. Sans surprise c'est le département de la Seine Saint Denis, en région parisienne, qui détient la tête de ce classement préoccupant. En Normandie, c'est la Seine Maritime qui détient la palme de la violence avec 8 agressions pour 1000 habitants . C'est moitié moins qu'en Seine Saint Denis mais c'est un point de plus tout de même que la moyenne nationale [ 7 pour 1000 hts]

La Manche épargnée par les cambriolages

Par ordre décroissant , viennent ensuite en Normandie : les départements de l'Eure, du Calvados et de l'Orne puis... celui de la Manche. Le territoire le plus tranquille au regard de ce classement. C'est encore plus vrai quand on entre dans le détail des chiffres et que l'on prend en compte les cambriolages. La Manche est , avec la Lozère, le département français le moins touché par le phénomène avec moitié moins de vols par effraction [2,36 pour 1000 hts] qu'en France. Là encore , c'est en Seine Maritime que le nombre de cambriolages est le plus important [ 5 pour 1000 habitants ]. Deuxième : l'Eure [4,5 pour 1000 hts] troisième : l'Orne [4 pour 1000 hts] et quatrième : le Calvados avec 3 cambriolages l'an passé pour 1000 Calvadosiens.

Hausse spectaculaire des escroqueries

Ce bilan chiffré fait état d'une hausse de 7% des violences physiques et sexuelles dans l'ensemble du pays en 2016. Dans le Calvados , elles ont touché 6 personnes sur 1000. Mais la hausse la plus spectaculaire par rapport à l'année précédente c'est celle des escroqueries et des infractions financières : + 30% !