Violences et dégradations au Prytanée de La Flèche : 15 élèves placés en garde à vue

Le parquet du Mans a attendu la fin des gardes à vue pour communiquer, et ne donne pas d'indication sur les suites pour les mis en cause à ce stade : ce mercredi, la Procureure de la République du Mans Delphine Dewailly indique que 15 élèves du Prytanée de La Flèche ont été placés en garde à vue le lundi 20 juin. Elle précise qu'une enquête judiciaire est ouverte pour des faits de violences et dégradations commis au sein du lycée militaire sarthois.

Des investigations toujours en cours

Révélés par Ouest-France et confirmés à France Bleu Maine par l'établissement, ces faits remontent au 24 mars dernier, lors du "chahut quartier" organisé par les élèves à cent jours du bac. Il s'étaient traduits par des dégâts matériels et des coups portés contre des surveillants et des cadres, conduisant à plusieurs dépôts de plainte auprès de la gendarmerie. Le parquet indique dans son communiqué du 22 juin que "certaines victimes ont ainsi reçu des coups de manière volontaire, et présentent des blessures ayant occasionné des incapacités totales de travail de plusieurs jours".

Sollicité par France Bleu Maine, le parquet précise que "les investigations se poursuivent, auprès d’autres personnes mises en cause". Il rappelle que les faits faisant l'objet de l'enquête sont passibles de cinq ans d'emprisonnement.