Violences faites aux femmes : 600 femmes ont contacté Solidarité Femmes en Côte-d'Or depuis janvier

Anne Joseleau, la directrice de l'association Solidarités Femmes 21 qui accompagne des femmes victimes de violences en Côte-d'Or va participer à la table ronde organisée à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron à Dijon.

Qu'est-ce que vous voulez réclamer au gouvernement ?

Des moyens, bien sûr. Pour la justice principalement, mais aussi de la formation pour tous les magistrats, pour toute la protection de l'enfance, pour toute la chaîne des professionnels qui prennent en charge les personnes victimes de violences et également du côté des auteurs. Une des solutions pour nous, ce serait d'avoir des juridictions spécialisées sur le sujet, comme en Espagne, pour pouvoir effectivement traiter la thématique et le contentieux des violences conjugales et intrafamiliales dans un seul et même tribunal.

Tous les agents de forces de l'ordre sont formés à recevoir des plaignantes dans le département ?

Plus ou moins. Certains le sont, d'autres pas encore. Et donc, effectivement, il faudrait arriver à former tous les plaintiers. Il faudrait arriver effectivement à ce que l'accueil dans les commissariats et dans les gendarmeries soit encore plus facile pour les victimes. Mais il y a des progrès. Il y a des recherches de solutions, il y a des choses qui sont expérimentées, qui fonctionnent plus ou moins. En tout cas, on va dans le bon sens, mais il faut encore bien sûr progresser.

Une femme a été tuée à Diancey en Côte-d'Or ce mois-ci, le nombre de féminicides augmente encore chaque année, le gouvernement doit en faire davantage ?

Bien sûr, on n'en fait jamais assez sur le sujet et je prends souvent la comparaison avec la sécurité routière et la volonté de la politique publique concernant la baisse des accidents de la route et la baisse du nombre de morts sur les routes. En 20 ans, on a réussi à diviser ça par quatre au moins. Mais ce sont des politiques publiques à long terme et il faut s'attaquer à tous les domaines de la question. C'est la même chose sur les violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'il faut s'attaquer à la fois à la prévention, à la répression et aux infrastructures qui accueillent les femmes victimes de violences. L'hébergement, l'accueil d'urgence, les associations, il faut aller dans tous les domaines. Ce n'est pas un domaine ou un autre. Il faut que la justice, effectivement, soit beaucoup mieux dotée. Il manque des milliers de magistrats en France, on le sait tous, pour raccourcir les délais de procédure, pour prendre le temps d'étudier les dossiers réellement.

Combien de femmes sont accompagnées par Solidarité Femmes en Côte-d'Or

À l'heure où je vous parle, il y a quasiment 600 femmes qui ont pris contact avec l'association depuis le 1ᵉʳ janvier 2022. On ne les accompagne pas toutes. On en accompagne environ 450 à 500, c'est déjà énorme. On les reçoit, on les écoute, on les croit. Et puis on essaye de trouver des réponses, des solutions. Nous avons des psychologues, un vrai travail social qui peut effectivement les accompagner dans leur démarche ou les orienter vers des partenaires complémentaires ou vers l'hébergement d'urgence ou vers l'hôpital si besoin.

Un numéro gratuit et qui n'apparaît pas sur les relevés téléphoniques à appeler en cas de besoin : 3919