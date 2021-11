Violences faites aux femmes : en Mayenne les gendarmes écoutent aussi les enfants dans un lieu rassurant

C'est un véritable sanctuaire pour l'enfant, dans la Maison de Prévention des Familles, située à l'intérieur de la gendarmerie à Laval (61 allée des Français libres). C'est une pièce, prénommée "Salle Mélanie". Tout y est fait pour mettre en confiance le petit garçon ou la petite fille. Cette salle ne s'apparente pas à une salle d'interrogatoire austère : l'enfant dispose d'une pièce colorée. Les murs sont peints en vert. Une bibliothèque avec des livres trône d'un côté, une armoire remplie de jeu de l'autre, avec aussi un canapé douillet.

Libérer la parole

Tous les jours, à Laval, l'adjudant Morel écoute des enfants mayennais. "On les fait jouer, on les fait parler, on discute et on se sert aussi d'objets quand la parole est difficile à libérer vu l'âge des enfants. Ces objets servent à matérialiser une certaine infraction" explique le militaire. Ce dernier ne porte pas son uniforme lorsqu'il auditionne un mineur. Être habillé en civil permet là encore une certaine mise en confiance avec l'enfant. Une caméra, assez discrète, filme ce genre d'interrogatoire pas comme les autres. Derrière une vitre teintée, un autre gendarme assiste aux échanges. Aujourd'hui, la parole de l'enfant est primordiale pour comprendre le degré de violence à la maison.

"Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau d'un couple, il y aussi une ou des victimes. Souvent, on emploie le mot de témoins mais les enfants aussi sont des victimes de violences conjugales. Ils vivent, ils voient des choses, ils assistent à des scènes. Le terme de témoin est d'après moi galvaudé". Au quotidien, l'adjudant Borel et quatre de ses collègues entendent des enfants dans la salle Mélanie. Un enfant peut même être entendu plusieurs fois par jour.

308 victimes de violences intrafamiliales en Mayenne

Cette année, la gendarmerie de la Mayenne recense 308 victimes de violences intrafamiliales (dont des violences conjugales). 203 femmes ont été signalées. Les gendarmes utilisent également le dispositif "Ubiquity", qui permet la prise de plainte dans un tiers-lieu défini avec la victime (à l'hôpital ou chez des amis). Aujourd'hui, toute personne formée en école de gendarmerie se voit dispensée d'une formation en accueil des victimes. Autre évolution pour garantir à maximum la protection des femmes victimes de violences conjugales : dès que les gendarmes constatent des faits de violences ou qu'il y a dénonciation envers un individu, il est systématiquement placé en garde à vue.

Sur le volet préventif, les gendarmes de la Mayenne ont entamé des sessions d'échanges dans des lycées, comme à Victor Hugo à Laval, pour évoquer les violences conjugales. "C'est un public qui est déjà en couple ou qui va être en couple prochainement et surtout qui va aller poursuivre ses études dans d'autres lieux et d'autres départements. Donc le but est de laisser quelques petites graines dans leur esprit sur le sujet, pour les faire réfléchir. C'est déjà leur faire toucher du doigt ce que sont les violences conjugales, puisque celles-ci ne sont pas que physiques. Il y a des violences conjugales qui sont beaucoup plus insidieuses ou sournoises, telles que les violences psychologiques" termine l'adjudant Borel.