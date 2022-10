Violences faites aux femmes et aux enfants : il faut en parler et protéger les victimes

Les violences intrafamiliales sont prises très au sérieux dans le secteur de Cagnes-sur-Mer et de Saint-Laurent-du-Var. Les autorités de police et de justice rassemblent régulièrement dans des ateliers de travail les différents partenaires qui interviennent auprès des victimes.

La commissaire Audrey Basquin vient de faire un point d'étape sur les avancées des ateliers. Un point est fait sur les chiffres, les bilans et les attentes.

En matière de violences faites aux femmes, il faut d'abord rappeler explique sur France Bleu azur Audrey Basquin : " la bienveillance dans l'accueil, dans l'accompagnement et dans le soutien des femmes qui hésitent souvent à entrer dans un commissariat."

Mise à l'abri des preuves et documents

Dans les nouveautés qui sont proposées pour aider les victimes : la mise à l'abri des documents. "On leur conseille de garder ses documents administratifs, les photos et les certificats médicaux pour servir de preuve, on leur conseille de les adresser sur des mails et des plateformes sécurisés."

Des fiches pour les professionnels

Tous les professionnels doivent être aussi alertés sur les mesures à prendre comme par exemple "la mise en sécurité des victimes, _comment les mettre à l'abri ? l'usage du _téléphone grave danger qui aide vraiment les forces de l'ordre . Les ordonnances de protection (...) on explique qu'il faut noter sur des fiches tout ce que les intervenants découvrent au domicile, par exemple un pompier peut s'apercevoir qu'un jeune enfant n'est pas couché au milieu de la nuit, c'est important de le signaler. Les enfants sont des témoins et des victimes."

de plus en plus de plaintes

La Commissaire Audrey Basquin en poste sur Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var affirme que le nombre de plaintes est en augmentation "ce qui révèle que les dispositifs fonctionnent". Une hausse encourageante qui peut inciter les autres femmes à en parler mais c'est encore très peu en rapport aux estimations des faits.

Il faut aussi "signaler les violences, c'est un devoir citoyen, soit en appelant le 17 ou la plateforme qui est anonymisée 7 jours sur 7 le 3919 ."

Selon une étude publiée actuellement sur l'Observatoire National des Violences Faites aux Femmes, le nombre des femmes âgées de 18 à 75 ans qui sont au cours d'une année victimes de violences physiques et/ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 213 000 femmes. Parmi des victime 18 % déclarent avoir déposé une plainte en gendarmerie ou au commissariat de police.

Et 98 000 femmes sont victimes de viols et/ou tentatives de viol par an et seulement 12% des victimes portent plainte. Dans 91% des cas des agressions par une personne connue de la victime.